Фото и видео появились в соцсетях, в паблике Zello Пинск.ГАИ.





В комментариях пишут, что собраться побудило "обесценивание труда водителя". "Раньше было 200 р. за 40 заказов за смену, минус комиссия Яндекса и парка, минус топливо, минус аренда (около 50 рублей), по итогу рублей 70 в сутки при хорошем раскладе выходило.





Сейчас получается еще меньше. Теперь - 190 р. за 45 заказов, которые сделать тоже проблематично. Люди не понимают, что такое 45 заказов в день, это очень много. По итогу от заказа в 2.40 не остаётся ничего, только бонусы от Яндекса, которые, в свою очередь, тоже копейки", - пишет один из пользователей.





"На данный момент урезали заработок очень сильно. До этого было все в порядке. Заработок устраивал. На данный момент на 25-30% упал в связи с последним пересмотром условий от Яндекса", - пишет еще один из водителей. По его словам, он думает о смене работы и просматривает другие вакансии в городе.





Среди комментариев есть и такой: "У меня у самого права с 18 лет и такой же стаж езды на авто. Мне, допустим, не нравится целый день за рулём и я понимаю, что это тоже тяжелый труд. Но, уважаемые, У нас в Пинске куча людей работает на тех же заводах за зарплату 500-600 р и, поверьте, вот они впахивают. И мозги вам начальники не выносят, вы смену отъездили и голова у вас не болит за машину, за ремонты и т.д..





Из личного опыта я вижу, что ездить за рулём такси проще, чем работать на заводе. Тем более, если у вас зарплата для Пинска около 1000 р!"



