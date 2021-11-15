В чем обвинили журналистку Ирину Славникову и её мужа?
15 ноября в суде Первомайского района судья Максим Трусевич вынес решение: арестовать журналистку Ирину Славникову на 15 суток. Ее обвинили в «мелком хулиганстве».
По словам свидетеля-милиционера, «агрессивное поведение» у Ирины началось после того, как она заметила, что на мужа составляют новый протокол.
Мужу Ирины Александру Лойко также присудили 15 суток по делу о мелком хулиганстве (статья 17.1 КоАП).
В РУВД Первомайского района Минска на Лойко составили протокол за «агрессивное и назойливое поведение, крик, нецензурную брань и отсутствие реакции на замечания», сообщают
09:39 16/11/2021
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