



По словам свидетеля-милиционера, «агрессивное поведение» у Ирины началось после того, как она заметила, что на мужа составляют новый протокол.





Мужу Ирины Александру Лойко также присудили 15 суток по делу о мелком хулиганстве (статья 17.1 КоАП).





В РУВД Первомайского района Минска на Лойко составили протокол за «агрессивное и назойливое поведение, крик, нецензурную брань и отсутствие реакции на замечания», сообщают