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В чем обвинили журналистку Ирину Славникову и её мужа?

15 ноября в суде Первомайского района судья Максим Трусевич вынес решение: арестовать журналистку Ирину Славникову на 15 суток. Ее обвинили в «мелком хулиганстве».


По словам свидетеля-милиционера, «агрессивное поведение» у Ирины началось после того, как она заметила, что на мужа составляют новый протокол.

Мужу Ирины Александру Лойко также присудили 15 суток по делу о мелком хулиганстве (статья 17.1 КоАП).

В РУВД Первомайского района Минска на Лойко составили протокол за «агрессивное и назойливое поведение, крик, нецензурную брань и отсутствие реакции на замечания», сообщают
nv-online.info
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