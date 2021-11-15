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Чтобы избавиться от бомжей серийный поджигатель в Орше жег мусорные баки

Как минимум 7 пластиковых контейнеров для мусора успел сжечь 34-летний пироман из Орши, пока его не поймали. Так он «воевал» с бродягами.

Серия поджогов мусорных баков длилась по Орше с октября по конец первой декады ноября. По информации милиции, пожары возникали рано утром или поздно вечером. Огнем было уничтожено имущество местной спецавтобазы на сумму почти 2000 рублей, пишет vitebsk.cc

Согласно сводкам пожарных, 2 мусорных бака сгорели 22 октября на улице Текстильщиков, пожар произошел в 6:30. 29 октября сгорели два мусорных контейнера на улице 1-го Августа, о возгорании сообщили в 6:39. 4 ноября в 6:23 загорелся бак на Советской улице, 8 ноября в 21:05 — опять на улице Текстильщиков, а 10 ноября в 17:06 — на Пограничной улице.

Положить конце деятельности серийного поджигателя удалось только спустя почти три недели, когда он был задержан сотрудниками Оршанского РУВД во время поджога очередного мусорного бака.

Пироманом оказался 34-летний житель Орши. Свои действия оршанец объяснил силовикам тем, что хотел отомстить бомжам. Якобыл люди без определенного места жительства мешали ему отдыхать и своим видом портили настроение.

В результате подозреваемого в серии поджогов задержали. В его отношении возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом.
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