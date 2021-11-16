Лишь 5% минчан постоянно занимаются спортом, либо физическими упражнениями в течение дня, пишет belarus.kp.ru

STEPS-исследования в нашей стране, проведенные Минздравом Беларуси совместно с ВОЗ, позволили определить распространенность основных факторов риска среди взрослого населения. Речь об употреблении табака и алкоголя. Исследование проводили в 2020 году, опрашивали 5760 белорусов в возрасте от 18 до 69 лет из всех регионов страны. И вот что выяснилось.





В Витебской области только 1,3% ответили, что никогда не употребляли спиртное. В Брестской области этот процент гораздо выше — 10,2%, а Минске посередине — 5,4%. 54,4% взрослого населения страны употребляло алкоголь в течение месяца накануне опроса (лидирует Минск 58,9%). Причем опрашиваемые минчане признались, что потребляют алкоголь в среднем более четырех раз в месяц, а жители Брестского региона – менее трех.





Более шести стандартных доз алкоголя выпивали хотя бы один раз за случай употребления алкоголя от 11,2% жителей Гомельской области до 25,2% жителей Витебской области. Наибольшая доля населения, употребляющая незарегистрированный алкоголь (читай, самогон) выявлена в Могилевской области (19,9%), а наименьшая – в Гродненской (1,1%).





Можно заметить, что западные области Беларуси употребляют заметно меньше алкоголя, нежели восточные.





Ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич говорил, что в Беларуси регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+. В 2020 году он составлял 10,8 л на человека. В то же время употребление алкоголя среди молодежи снижается. Подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. По словам Пиневича, также уменьшилось число граждан, состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин, - сообщает пресс-служба Минздрава страны.





А что с курением?





В Беларуси курит 26,7% взрослого населения (в исследовании за 2017 год процент был выше - 29,6%, то есть белорусы все же постепенно отказываются от табака). В основном это жители столицы — 33,6%, чуть меньше дымят в Витебской области (20,3%). Зато минчане чаще бросают курить – их стаж курения в среднем 16,4 года. А вот в Гродненской области курильщики более преданы сигарете их стаж 26,5 года, да и начинают там курить довольно рано – в среднем в 17,5 года, в то время, как в других регионах на два года позже. При этом в Витебской области выявлена наибольшая доля бывших курильщиков – 41,4% (вот где у нас люди, обладающие силой воли), а в Гродненской области бывших ежедневных курильщиков оказалось лишь 26,4%.





Интересна статистика и по пользованию электронными сигаретами. Больше всего ими дымят в Могилевской области (10,7%) и в Минске (8,9%). Довольно много опрашиваемых курильщиков зажигают электронные сигареты не каждый день – от 36,1% в Гомельской области до 97,2% - в Витебской. Средний возраст начала использования электронных сигарет варьирует по регионам страны от 21,4 года в Витебской области до 30,6 года в Гродненской, а продолжительность вэйпинга («парения» или «паровдыхания» - Ред.) – от 1,6 года в Витебской до 6,5 года в Гродненской.





Кстати, лишь 5% минчан следуют рекомендациям ВОЗ в плане физической активности. А наибольшая физическая активность характерна для Минской области (21,3%).







