+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Каждый пятый в Беларуси – курильщик, а каждый второй взрослый выпивает хотя бы раз в месяц. Что еще в исследовании ВОЗ и Минздрава

Всемирная организация здравоохранения совместно с Минздравом Беларуси исследовали, как распространены в нашей стране неинфекционные факторы риска

Каждый пятый в Беларуси – курильщик, а каждый второй взрослый выпивает хотя бы раз в месяц. Что еще в исследовании ВОЗ и Минздрава
Лишь 5% минчан постоянно занимаются спортом, либо физическими упражнениями в течение дня, пишет belarus.kp.ru
STEPS-исследования в нашей стране, проведенные Минздравом Беларуси совместно с ВОЗ, позволили определить распространенность основных факторов риска среди взрослого населения. Речь об употреблении табака и алкоголя. Исследование проводили в 2020 году, опрашивали 5760 белорусов в возрасте от 18 до 69 лет из всех регионов страны. И вот что выяснилось.

В Витебской области только 1,3% ответили, что никогда не употребляли спиртное. В Брестской области этот процент гораздо выше — 10,2%, а Минске посередине — 5,4%. 54,4% взрослого населения страны употребляло алкоголь в течение месяца накануне опроса (лидирует Минск 58,9%). Причем опрашиваемые минчане признались, что потребляют алкоголь в среднем более четырех раз в месяц, а жители Брестского региона – менее трех.

Более шести стандартных доз алкоголя выпивали хотя бы один раз за случай употребления алкоголя от 11,2% жителей Гомельской области до 25,2% жителей Витебской области. Наибольшая доля населения, употребляющая незарегистрированный алкоголь (читай, самогон) выявлена в Могилевской области (19,9%), а наименьшая – в Гродненской (1,1%).

Можно заметить, что западные области Беларуси употребляют заметно меньше алкоголя, нежели восточные.

Ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич говорил, что в Беларуси регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+. В 2020 году он составлял 10,8 л на человека. В то же время употребление алкоголя среди молодежи снижается. Подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. По словам Пиневича, также уменьшилось число граждан, состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин, - сообщает пресс-служба Минздрава страны.

А что с курением?


В Беларуси курит 26,7% взрослого населения (в исследовании за 2017 год процент был выше - 29,6%, то есть белорусы все же постепенно отказываются от табака). В основном это жители столицы — 33,6%, чуть меньше дымят в Витебской области (20,3%). Зато минчане чаще бросают курить – их стаж курения в среднем 16,4 года. А вот в Гродненской области курильщики более преданы сигарете их стаж 26,5 года, да и начинают там курить довольно рано – в среднем в 17,5 года, в то время, как в других регионах на два года позже. При этом в Витебской области выявлена наибольшая доля бывших курильщиков – 41,4% (вот где у нас люди, обладающие силой воли), а в Гродненской области бывших ежедневных курильщиков оказалось лишь 26,4%.

Интересна статистика и по пользованию электронными сигаретами. Больше всего ими дымят в Могилевской области (10,7%) и в Минске (8,9%). Довольно много опрашиваемых курильщиков зажигают электронные сигареты не каждый день – от 36,1% в Гомельской области до 97,2% - в Витебской. Средний возраст начала использования электронных сигарет варьирует по регионам страны от 21,4 года в Витебской области до 30,6 года в Гродненской, а продолжительность вэйпинга («парения» или «паровдыхания» - Ред.) – от 1,6 года в Витебской до 6,5 года в Гродненской.

Кстати, лишь 5% минчан следуют рекомендациям ВОЗ в плане физической активности. А наибольшая физическая активность характерна для Минской области (21,3%).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]