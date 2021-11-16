Как сообщает пресс-служба госинспекция Могилева, 15 ноября по городу ездил трактор без водителя, который заметили прохожие. Водителя нашли инспекторы ГАИ. По словам мужчины, он оставил трактор на несколько минут и вышел в магазин.

Сотрудники выяснили, что мужчина был пьян, а чтобы избежать наказания, предложил милиционеру 50 рублей. Инспектор предупредил обвиняемого, что ему грозит за взятку, но водитель настаивал на своем. Данное действие сняла видеокамера.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки и составили несколько административных протоколов.