+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сходил за хлебом? В Могилеве ездил трактор без водителя пока тот ходил в магазин

Мужчину нашли и составили еще несколько административных протоколов.

 
Как сообщает пресс-служба госинспекция Могилева, 15 ноября по городу ездил трактор без водителя, который заметили прохожие. Водителя нашли инспекторы ГАИ. По словам мужчины, он оставил трактор на несколько минут и вышел в магазин. 
 
Сотрудники выяснили, что мужчина был пьян, а чтобы избежать наказания, предложил милиционеру 50 рублей. Инспектор предупредил обвиняемого, что ему грозит за взятку, но водитель настаивал на своем. Данное действие сняла видеокамера. 
 
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки и составили несколько административных протоколов.
blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]