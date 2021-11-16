



"Впервые в Республике Беларусь специалисты спасли жизнь новорожденной малышке с тяжелой, несовместимой с жизнью, дыхательной недостаточностью. Белорусским врачам удалось подключить аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) новорожденной (впервые при мекониальной аспирации с дыхательной недостаточностью) и тем самым спасти ей жизнь", - рассказали в Минздраве.





Здесь отметили, что за спасение жизни девочки два месяца бились врачи роддома 6-й больницы столицы и РНПЦ детской хирургии. Своевременное подключение ЭКМО (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом) позволил ей жить и дышать, пишет Интерфакс-Запад.





"По словам специалистов, ребенок родился с тяжелой дыхательной недостаточностью, не мог сам дышать. Были исчерпаны возможности искусственной вентиляции легких. Малышке грозила неминуемая гибель. В роддом экстренно прибыла бригада из РНПЦ детской хирургии. После проведения консилиума экспертов было принято решение о подключении ей ЭКМО по жи