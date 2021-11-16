Аналитики Picodi.com проверили , как с годами менялся интерес к распродажам Black Friday и опросили интернет-пользователей, чтобы узнать:





● что покупатели думают о «Чёрной пятнице»;

● почему некоторые потребители не в восторге от этих распродаж;

● как много людей планируют купить что-нибудь 26 ноября 2021 г.;

● и какие категории товаров больше всего привлекают покупателей.





Снижение интереса





В 2020 году «Чёрная пятница» впервые была проведена в условиях пандемии. Данные Google Trends показывают, что количество запросов, связанных с распродажами Black Friday, в прошлом году уменьшилось на 37%. В Беларуси пик интереса к «Чёрной пятнице» пришёлся на 2019 год, а снижение интереса было зафиксировано в 2020 году.









Своё участие в распродажах Black Friday в 2020 году подтвердили 54% анкетированных. Остальные не делали покупок по разным причинам: 32% не хотели ничего покупать, 10% пожаловались на непривлекательные скидки, а 20% — на отсутствие интересных товаров со скидкой. На снижение интереса к распродажам повлияла и пандемия: некоторые покупатели избегали скопления людей (4%), а другие находились в нестабильной финансовой ситуации (12%). В свою очередь, 22% анкетированных просто забыли о Чёрной пятнице.





Почему покупатели (не) любят Black Friday?





Согласно результатам анкетирования, беларусы относятся к распродажам Black Friday скорее позитивно, чем негативно. 43% беларусов уверены, что «Чёрная пятница» даёт возможность совершить покупки на очень выгодных условиях. 31% не сомневаются, что «Чёрная пятница» — лучшая распродажа года, а для 27% Black Friday — отличная возможность приобрести дорогие товары с действительно хорошей скидкой.





Однако, не стоит пренебрегать мнением 22% респондентов, которые обращают внимание на манипуляции с ценами, когда перед началом скидок стоимость повышается, а затем «снижается» до прежнего уровня. 18% считают, что в «Чёрную пятницу» магазины делают скидки лишь на неинтересный или залежалый товар, а 16% ответили, что размер скидок в Black Friday не отличается от других распродаж.













Чёрная пятница 2021: что купим и сколько потратим?





О желании принять участие в распродажах на Чёрную пятницу в этом году заявили 53% опрошенных. 11% не планируют ничего покупать, а 36% ещё не решили.





Главный фактор, склоняющий в пользу покупок в ходе распродаж Black Friday — скидка на желаемый товар (60%). Более высокая скидка могла бы послужить мотивацией для 23% опрошенных. Ничто не в состоянии склонить к покупкам 17% респондентов.



