По версии следствия, "преступная детальность" Пальчиса "началась еще в 2016 году и осуществлялась вплоть до его задержания в сентябре 2020 года". Главная претензия — публикация материалов, которые были направлены, считают в СК, "на разжигание социальной вражды и розни" в отношении силовиков, госслужащих и представителей власти. Следствие также полагает, что "Пальчис занимался организацией массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", пишет Еврорадио.





В итоге ему предъявлены обвинения по четырем статьям УК: в возбуждении вражды и розни (ч. 3 ст. 130 УК РБ), организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293), организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342), а также в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (ч. 3 ст. 361).









Правозащитники признали Эдуарда Пальчиса политзаключенным. Этой осенью он дал из заключения интервью "Нашай Ніве". Рассказал, что держаться за решеткой помогают друзья и семья — его беременная жена вынуждена была спешно уехать за границу, и уже там родила дочь. Пожаловался на информационную блокаду, в том числе — отсутствие писем: "С апреля письма почти не приходят. Разве что только от родственников и то не все. Если я не ответил на ваше письмо — значит, оно до меня не дошло".





Пальчис также не видит повода для отчаяния в том, что кризис в Беларуси затянулся. "Если бы все было быстро и просто, то нация бы не сделала важные выводы, которые, я надеюсь, она сделала сейчас. Все настоящее и достойное дается через испытания. Поэтому мы и переживаем уникальное время, пусть и тяжелое. Это нужно использовать для осознания настоящего и хорошего, будущего и прошлого", считает он. Эдуард Пальчис также не исключил, что суд над ним будет закрытым.







