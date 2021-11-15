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Взрыв в Ливерпуле Великобритания официально признала терактом

Британские правоохранительные органы квалифицировали взрыв машины у больницы в Ливерпуле, в результате которого погиб один человек, как теракт.


В Ливерпуле (Великобритания) водитель запер предполагаемого террориста в такси, тем самым предотвратив мощный взрыв, сообщают британские СМИ.

Сообщается, пишет Haqqin.az со ссылкой на ТАСС, что в результате прогремевшего взрыва у здания женской больницы в Ливерпуле погиб один человек, еще один ранен.

Предполагается, что погиб террорист-смертник, целью которого была атака на Ливерпульский собор, куда на церемонию в День поминовения собралось много людей. Таксист, услугами которого решил воспользоваться злоумышленник, предотвратил трагедию, поймав предполагаемого террориста в ловушку в своей машине.

Как рассказал изданию Daily Mail друг водителя Дейв Перри, «пассажир попросил Дэвида ехать в собор, поэтому мы считаем, что это была его цель. Но они застряли в потоке машин, поэтому пассажир попросил вместо собора ехать в больницу».

Полиция пока не называет произошедшее терактом, при этом расследованием инцидента занимаются сотрудники контртеррористического отдела.
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