В сооснователя группы «Ногу свело!» с женой выстрелили из газового пистолета в Москве
В музыканта из "Ногу свело!" Антона Якомульского выстрелили из газового пистолета в Москве.
Антон Якомульский. © @yakomulsky/Instagram
На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел накануне днем на Пресненском Валу. Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо Якомульскому и его супруге.
Женщина заявила об этом в полицию. Злоумышленника ищут.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили эту информацию, не уточняя имен.
"Проводится проверка", — добавили в полиции.
"Ногу свело!" — популярная российская группа. Один из их недавних клипов — "Пора прощаться, 2020" — был посвящен сложностям 2020 года.
21:37 15/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение