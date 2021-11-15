Антон Якомульский. © @yakomulsky/Instagram









На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.





По его словам, инцидент произошел накануне днем на Пресненском Валу. Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо Якомульскому и его супруге.





Женщина заявила об этом в полицию. Злоумышленника ищут.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили эту информацию, не уточняя имен.





"Проводится проверка", — добавили в полиции.





"Ногу свело!" — популярная российская группа. Один из их недавних клипов — "Пора прощаться, 2020" — был посвящен сложностям 2020 года.







