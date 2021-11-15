Dev.by решил узнать, так ли это, и если да, то что случилось и каковы будут последствия.





Говорят, Европа свернула финансирование белорусской науки. Разбираемся

Чуть более месяца назад в чате учёных Беларуси появилось сообщение, что якобы Еврокомиссия запретила участие госучреждениям Беларуси в программе «Горизонт Европа» — это транснациональная научно-исследовательская и инновационная рамочная программа с общим бюджетом в 95,5 млрд евро.





Это было неожиданно, так как до того беларуская сторона спокойно работала в рамках ее предшественницы, программы «Горизонт 2020» — да и в целом страна участвует в так называемых Рамочных программах уже более 15 лет.





Эта информация вызвала обсуждение: одни считали, что без европейских денег научные сообщества мирового уровня прекратят свою работу, другие же отнеслись к новости более спокойно.





Так, один из белорусских ученых, согласившийся поговорить с нами на условиях анонимности, высказал следующее мнение: «Беларуская наука будет работать приблизительно так же, как и работала раньше, и без проектов ЕС. Обидно лишь отдельным личностям вроде меня, привыкшим к свободным деньгам и возможности самому платить за свои поездки, да ещё и сотрудников отправлять к свободе и хорошей аппаратуре. И, конечно, заниматься общим оплачиваемым делом с людьми по-настоящему сильными».





Чтобы точно выяснить, что же произошло, dev.by задал по электронной почте несколько вопросов Ольге Мееровской, координатору программы ЕС «Горизонт Европа» — руководителю Национального информационного офиса программ ЕС по науке и инновациям, ГУ «БелИСА».





Что мы выяснили: коротко

- В сентябре появилась новость, что ЕС якобы приостанавливает финансирование новых исследовательских проектов в госучреждениях Беларуси. Это было неожиданно, так как еще в мае Еврокомиссия приглашала белорусов к участию в новой программе «Горизонт Европа».

- Из переписки с Еврокомиссией выяснилось, что теперь каждый конкретный случай заявки на финансирование заявителю из Беларуси в поддерживаемом ЕС проекте будет рассматривать специальный координационный орган.

- Ограничения, видимо, распространяются на участие Беларуси во всех программках ЕС — причем речь идет не только о новых, но и о текущих проектах.

- Списка организаций, чье участие нежелательно, не существует, вопрос нужно задавать в каждом конкретном случае отдельно.

- Но не всё потеряно — ученые еще могут попробовать себя в других программах (Марии Складовской-Кюри, а также COST) или же переориентироваться на другие страны, например, Китай, Корею, Россию.





Когда Еврокомиссия сообщила, что приостанавливает финансирование новых исследовательских проектов в госучреждениях Беларуси? Уточнила ли она статус текущих проектов, либо этот вопрос пока не поднимался?





Начнем с того, что никаких сообщений, официальных либо неофициальных, об изменении правил участия белорусских юридических лиц в Рамочной программе ЕС по науке и инновациям «Горизонт Европа» (2021-2027) от Еврокомиссии не поступало ни ко мне как координатору программы в Беларуси, ни в Государственный комитет по науке и технологиям как ведомство, которое координирует международное сотрудничество в области науки и технологий и сотрудничество в этой программе в частности.





Более того, и сейчас в официальных документах ЕС Беларусь, как и другие государства, относящиеся к категории стран со средним и низким ВВП на душу населения, входит в перечень стран, организации которых не только могут участвовать в проектах, поддерживаемых программой, но и автоматически финансируются Еврокомиссией. «Автоматически» означает, что если по результатам конкурса к финансированию принята заявка, в составе исполнителей которой есть партнер из Беларуси, то он будет профинансирован. Причем на тех же условиях, что и партнеры из ЕС.





Где-то в середине июля 2021 года мне поступил первый сигнал из БГУ о том, что возникла проблема с включением белорусского партнера в консорциум, готовящий заявку на один из конкурсов проектов в программе «Горизонт Европа». Координатор этой заявки сообщил о якобы имеющихся ограничениях в отношении партнеров из Беларуси.





Информация удивила: менее чем за два месяца до этого, 27 мая Еврокомиссия провела информационный день программы «Горизонт Европа», на котором она была представлена белорусскому научному сообществу.





Нужно подчеркнуть, что это было специальное мероприятие для Беларуси (аналогичные прошли во всех странах Восточного партнерства) и его содержание было построено, исходя из условий участия для Беларуси в новой программе и опыта работы отечественных ученых в предыдущих программах. Открывая его, представитель Еврокомиссии, сотрудник Генерального директората по науке и инновациям, курирующая вопросы сотрудничества со странами Восточного партнерства в Директорате «Международное сотрудничество», г-жа Сильвия Божинова говорила о том, что двери для белорусов открыты, и приглашала к участию.





Кроме того, за время моей работы с Рамочными программами (с 2004 года), ограничения для Беларуси в них не вводились.





Да и вообще мы привыкли к тому, что научное и культурное сотрудничество — вне политики, и научная дипломатия может «мягко» влиять даже тогда, когда другие каналы для взаимодействия не работают.





Не найдя подтверждения полученному сигналу в официальных документах ЕС, я написала Сильвии Божиновой с просьбой подтвердить или опровергнуть слухи. С учетом того, что август у чиновников ЕС — отпускной сезон, ответ пришел в начале сентября.





Г-жа Божинова сообщила, что Европейской службой внешних действий (EEAS) и Генеральным Секретариатом Еврокомиссии при участии Гендиректората по вопросам соседства и переговорам по расширению (DG NEAR) создан специальный координационный орган для изучения текущего и планируемого взаимодействия EEAS и Еврокомиссии с белорусскими государственными организациями. Этот орган принимает решение в каждом конкретном случае о том, будет ли предоставлено финансирование заявителю из Беларуси в проекте, который поддерживает ЕС.





В письме оговаривалось, что эта мера касается именно программы ЕС «Горизонт Европа» (2021-2027), либо же формулировка была более общей вроде «Приостанавливаем финансирование всех новых проектов, точка»?





Из полученной информации можно сделать два связанных вывода. Во-первых, создание координационного органа — это не инициатива Гендиректората по науке и инновациям, который координирует программу «Горизонт Европа», поэтому ограничения, видимо, распространяются на участие Беларуси во всех программках ЕС.





Во-вторых, речь идет не только о новых, но и о текущих проектах.





Сейчас в Беларуси реализуется порядка 25 научных проектов с финансированием по линии «Горизонт 2020», предыдущей Рамочной программы ЕС. Последний из них завершится в 2024 году. На начало ноября 2021 года мне неизвестно о каких-либо проблемах с ними, и очень хочется верить, что они и не возникнут. Почему у меня есть такая надежда? Да потому, что выход из консорциума одного из партнеров ведет к необходимости перераспределять его работы между действующими партнерами или искать нового исполнителя, что в любом случае влечет за собой внесение изменений в контракт. Все это очень большая дополнительная работа, которая ложится на плечи координатора (а это всегда организация из ЕС или ассоциированных стран). Не говоря уже о моральной составляющей, репутационных потерях и прочем.





Последующая переписка с г-жой Божиновой (с ее слов, она связывалась для ответов на мои вопросы с координационным органом) дала следующую важную для понимания ситуации информацию:





- списка организаций, чье участие нежелательно, не существует: вопрос нужно задавать в каждом конкретном случае отдельно. Лучше это делать на стадии формирования консорциума, чтобы не создавать проблем партнерам на более поздних стадиях. Вопрос может задать как потенциальный белорусский партнер, так и координатор консорциума — самостоятельно или через Национальный информационный офис программ ЕС по науке и инноваций.

- Обращаться в координационный орган напрямую нельзя: г-жа Сильвия Божинова является единственным контактом, которому можно адресовать вопрос о возможности участия той или иной белорусской организации в программе «Горизонт Европа» (можно предположить, что есть аналогичные контакты по другим программам);

- Я задала конкретные вопросы в отношении организаций, представителей которых я консультировала по поводу подготовки заявок в течение весны-лета 2021 г. Это несколько институтов НАН Беларуси, медуниверситеты, РНПЦ «Кардиология», БГУ и самостоятельные научно-исследовательские институты в составе БГУ, пара региональных вузов — всего порядка десятка государственных научных организаций. Ответ в отношении всех них был отрицательным.

- Означает ли это, что проблемы только у госорганизаций, а частный бизнес и общественные организации могут участвовать, как это было раньше? Нет, в их отношении также необходимо уточнять возможность участия.

Решение не зависит от тематики проекта (со слов госпожи Божиновой).

- Также я задала вопрос: если смысл ограничения в том, чтобы не поддерживать финансово организации государственной формы собственности, то, возможно ли участие в проекте государственной научной организации Беларуси за собственные средства? Ответ был — нет (без комментариев).

- Может ли государственная научная организация РБ участвовать в проекте в качестве субподрядчика? На это ответ тоже был нет (ожидаемо, в общем).





Что будет с группой белорусских ученых, которые уже были настроены и планировали участвовать в том же «Горизонт Европа»? Они просто перейдут на другие проекты?





Думаю, что часть из них сможет переориентироваться на другие страны — так называемую «дальнюю дугу», Китай, Корею, Россию. Но ведь дело не только в том, чтобы найти партнеров (хотя найти высоко профессиональных и надежных партнеров — это непростая задача). Не менее важно, чтобы имелись в наличии прозрачные и четкие механизмы сотрудничества и финансирования. Не боюсь преувеличить, сказав, что международных научных программ, равных «Горизонт 2020» и «Горизонт Европа», по масштабам, тематическому охвату, набору инструментов, уровню организации процессов и готовности экспериментировать с подходами к управлению наукой, в мире нет. Хотя конкуренция в них очень высока.





Могу только посоветовать белорусским ученым попробовать себя в качестве экспертов Рамочных программ: пока собственные заявки на паузе, есть возможность поучаствовать в оценке чужих, а заодно и поучиться написанию проектов.

Программа Марии Склодовской-Кюри в силе





Также Ольга Анатольевна отметила, что единственный раздел в программе «Горизонт Европа», который со слов госпожи Сильвии Божиновой не имеет ограничений для участия Беларуси — это программа Марии Склодовской-Кюри. Она направлена на поддержку молодых исследователей и развитие научной карьеры на всем ее протяжении, стимулирует обмен информацией и персоналом между различными секторами и между странами ЕС и их международными партнерами. В ней могут участвовать и юрлица, и индивидуальные исследователи.





И помимо нее есть европейская программа COST — она поддерживает научные сети и открыта для белорусских ученых.





— Кроме этого, как мне кажется, не закрыты возможности для участия бизнеса. Правда, бизнес не был активен в предыдущей программе «Горизонт 2020»: из 58 проектов с участием Беларуси 53 выполнялись государственными научными организациями. И я пока не вижу причин для роста активности сейчас, в ситуации гораздо менее благоприятной, чем была в предыдущие годы. Тем не менее, мы в Национальном информационном офисе программ ЕС по науке и инновациям продолжаем оказывать консультационные услуги всем, кто заинтересован в участии в программах «Горизонт Европа» и «COST», — отметила Ольга Мееровская.