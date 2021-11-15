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Уходя от погони, браконьер утопил тушу кабана в реке и пытался скрыться на кроссовере

Егерь преследовал людей, осуществлявших незаконную охоту, по территории Ганцевичского и Пинского районов.



Егерь «Ганцевичской РОС» РГОО «БООР» примерно в 22 часа 25 октября южнее д. Раздяловичи Ганцевичского района обнаружил с помощью тепловизора двух человек, которые во время незаконной охоты произвели два выстрела, пишет Intex-press.by. После чего покинули место на автомобиле Land Rover Freelander, сообщается на сайте Барановичского райисполкома.

Егерь начал преследование автомобиля. В ходе погони, уже на территории Пинского района вблизи д. Липники Land Rover Freelander дважды останавливался — для избавления от орудий незаконной охоты и иных улик, а также для высадки пассажира. В ходе дальнейшего преследования данный автомобиль остановился в д. Хотыничи Ганцевичского района. Управление автомобилем осуществлял житель д. Хотыничи, ранее судимый, лишенный права охоты. Браконьер был задержан и помещен под стражу. В автомобиле обнаружены следы крови и шерсть кабана.
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