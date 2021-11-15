







Зоопарк сообщил, что остается открытым для посетителей и будет продолжать принимать их с учетом санитарных требований.





В детском зоопарке города Линкольн, штат Небраска, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три снежных барса, сообщил зоопарк в Facebook.





"С глубокой скорбью сообщаем, что три снежных барса в детском зоопарке Линкольна умерли из-за осложнений коронавируса. Наших леопардов, Ранни, Эвереста и Макалу, любила вся наша община внутри и за пределами зоопарка. Эта потеря действительно ужасная, и мы все вместе скорбим", — говорится в сообщении.





Также на COVID-19 в зоопарке заболели два суматранских тигра, им удалось выздороветь.





Зоопарк сообщил, пишет Korrespondent.net, что остается открытым для посетителей и будет продолжать принимать их с учетом санитарных требований.





Напомним, что ранее в зоопарках США у животных уже выявляли коронавирус. В частности, в зоопарке Денвера, штат Колорадо, его диагностировали у двух гиен.







