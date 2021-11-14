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Белорусы в Украине в топ-5 визитеров

В Украине отмечают рост количества туристов, въезжающих в страну, на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года.



Interfax.com.ua

В текущем году приехало более 3 млн иностранцев, сообщает Государственное агентство развития туризма.

По состоянию на октябрь 2021 г., пишет Ежедневник, Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% - туристы из Северной Америки, 1,4% - из стран Африки. 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки соответственно (в то время как за соответствующий период 2020 г. из Европы в Украину приехали 79,2%, туристы из Азии - 17,7%, из Северной Америки - 1,5%, из Океании и стран Африки - по 0,7%.)

В топ-15 стран по количеству въехавших в Украину иностранцев вошли: Молдова - 744 630 (из них туристов - 24,09%); Россия - 411 373 (13,31 % ), Польша - 209 039 (6,76 %); Румыния - 200 370 (6,48 %); Беларусь - 199553 (6,46%); Турция - 171 955 (5,56%); Венгрия - 152 390 (4,93%); Германия - 111 675 (3,61%); Израиль - 96 250 (3,11%); США - 81 581 (2,64%); Саудовская Аравия - 48 660 (1,57%) Италия - 39 499 (1,28%); Великобритания - 37 384 (1,21%), Индия - 34 947 (1,13%); Азербайджан - 33 410 (1,08%).
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