Фото: Intex-press





Чтобы предупредить и обезопасить других людей, она решила поделиться своей историей с Intex-press.





Все началось с того, что Татьяна решила продать свой старый телефон. Объявление о его продаже она разместила сразу на нескольких сайтах частных объявлений, и буквально на следующий день в один из мессенджеров Татьяне написала девушка с предложением о покупке.





– Я увидела российский номер и написала, что живу в Беларуси, но покупательница уверяла, что хоть и пишет с российского номера, сама находится в Бресте. Она поинтересовалась, могу ли я отправить телефон «Европочтой» при полной предоплате с ее стороны через ту же «Европочту», – рассказывает Татьяна. – Для перевода денег покупательница попросила лишь мой номер телефона и фамилию, имя, отчество. Тут я и насторожилась, потому что работаю бухгалтером, в том числе с банковскими переводами, и знаю, что для них нужны совсем другие данные.

Татьяна призналась «покупательнице», что услугами «Европочты» она ни разу не пользовалась, и стала уточнять, как будет выглядеть процесс купли-продажи. Та написала, что переведет деньги на сайт «Европочты» и сбросит Татьяне ссылку, по которой она должна будет перейти и ввести данные банковской карты, после чего на нее сразу поступят деньги. Для большей убедительности «покупательница» сбросила Татьяне электронный чек об оплате перевода и ссылку, о которой говорила. По словам Татьяны, покупательница настаивала на том, что деньги нужно забрать именно в тот день, но горожанка решила перестраховаться и позвонила в отделение «Европочты» в Барановичах, чтобы уточнить, действительно ли они осуществляют денежные переводы.





– Мне ответили, что оплата на почте производится по факту за посылку, и никакие денежные переводы они не осуществляют, – рассказывает Татьяна. – Я была в замешательстве, ведь покупательница сбросила мне чек об оплате!





По ссылке, указанной в сообщении «покупательницы», Татьяна все-таки перешла. Сайт выглядел точь-в-точь как у «Европочты». Но после общения с ботом на этом сайте Татьяну насторожил тот факт, что в отделении ей сказали одну информацию, а на сайте – другую, поэтому, естественно, никаких данных карты она вводить не стала. А назойливой «покупательнице», которая все время ей писала и торопила с вводом данных, пригрозила милицией.





– Я написала, что звонила на почту и там не подтвердили наличие такой услуги. А еще сказала, что если она продолжит мне писать, я сообщу в милицию. После этого сообщения от нее перестали приходить, – говорит Татьяна.





Несмотря на то, что назойливая девушка отстала, а Татьяна никаких данных не вводила, она все равно переживала из-за того, что она перешла по ссылке. Поэтому она позвонила в свой банк, рассказала о сложившейся ситуации и спросила, что ей делать.





– Мне посоветовали сменить карту на всякий случай, но я пока посмотрю, что будет дальше, – говорит она. – Я решила рассказать об этом случае, чтобы люди знали о новом виде мошенничества и не велись на это.