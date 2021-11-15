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За торговлю наркотиками на Гомельщине осудили 14 членов ОПГ

14 членов организованной преступной группировки осуждены в Гомельской области за распространение наркотиков и психотропов, сообщили в Генпрокуратуре республики в понедельник.


"Прокуратура Гомельской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 14 участников организованных преступных групп, которым инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и сбыт психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере", - проинформировали в прокуратуре.

На скамье подсудимых, пишет Interfax.by, оказались жители Гомеля, Минска и Минской области, среди них – три девушки. 

"На момент совершения преступлений их возраст составлял от 22 до 33 лет", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, торговля наркотиками и психотропами велась с помощью четырех интернет-магазинов. Продавали наркотические средства и психотропные вещества бесконтактным способом, за что получали оплату в криптовалюте Bitcoin, рассказали в прокуратуре.
Роли между участниками ОПГ были распределены. "В состав каждой ОПГ помимо организаторов и руководителей входили операторы, оптовые и розничные курьеры, администраторы чатов", - отметили правоохранители.

"Всем обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 17 лет со штрафом в размере от 150 до 500 базовых величин", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Также, по решению суда, у фигурантов должны быть конфискованы мобильные устройства и автомобиль, использовавшиеся для противоправных целей.

Приговор еще не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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