В Бресте на рабочего рухнула стрела автокрана. Мужчина погиб
Про гибель рабочего сообщает СК.
Днем 12 ноября с автокрана демонтировали телескопическую стрелу. 53-летний слесарь-ремонтник помогал ее разбирать.
Стрела обрушилась на работника. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции предусматривают до трех лет лишения свободы.
17:56 15/11/2021
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