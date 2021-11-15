Об этом сообщил в понедельник иракский информационный портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление директора аэропорта Ахмеда Хошияра.





"Мы приостановили все рейсы в Беларусь, мы не позволяем никому отправиться в эту страну, для того чтобы ограничить миграцию", - приводит портал слова Хошияра. Он также пояснил, что "те, кто прибыл в Беларусь, смогли добраться туда через Турцию или ОАЭ".





В пятницу иракские власти приняли решение о приостановке прямого авиасообщения между арабской республикой и Беларусью, а также об отзыве разрешения на работу у белорусского консула в Багдаде.





В воскресенье в МИД Ирака заявили, что первый вывозной рейс из Беларуси для иракцев, намеревавшихся попасть в страны Евросоюза, но не получивших такой возможности в связи с миграционным кризисом, запланирован на 18 ноября.







