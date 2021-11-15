+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Администрация аэропорта Эрбиля отменила все полеты в Беларусь

Администрация международного аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане (автономный регион на севере Ирака) приняла решение приостановить все полеты в Беларусь.

Об этом сообщил в понедельник иракский информационный портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление директора аэропорта Ахмеда Хошияра.

"Мы приостановили все рейсы в Беларусь, мы не позволяем никому отправиться в эту страну, для того чтобы ограничить миграцию", - приводит портал слова Хошияра. Он также пояснил, что "те, кто прибыл в Беларусь, смогли добраться туда через Турцию или ОАЭ".

В пятницу иракские власти приняли решение о приостановке прямого авиасообщения между арабской республикой и Беларусью, а также об отзыве разрешения на работу у белорусского консула в Багдаде. 

В воскресенье в МИД Ирака заявили, что первый вывозной рейс из Беларуси для иракцев, намеревавшихся попасть в страны Евросоюза, но не получивших такой возможности в связи с миграционным кризисом, запланирован на 18 ноября.
Источник: tass.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]