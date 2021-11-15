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Скромный клерк ограбил банк и бесследно исчез. Его нашли через 52 года - на кладбище

Тед Конрад вынес из банка в Кливленде более 200 тысяч долларов, просто запихнув их в бумажный пакет


Одно из самых громких ограблений банков в Америке наконец раскрыто: после поисков, продолжавшихся 52 года, удалось выйти на след грабителя, заявили представители правоохранительных органов. Но арестовывать его было уже поздно.

Тед Конрад работал кассиром в Society National Bank в Кливленде, штат Огайо, и в июле 1969 года ограбил своего работодателя.

Он похитил 215 тыс. долларов - примерно 1,7 млн долларов в цифрах сегодняшнего дня.

Следователи выяснили, что после ограбления Конрад не разбрасывался деньгами и жил тихой и скромной жизнью.

Просто взял деньги и исчез

Теодор Конрад родился в Денвере, в семье офицера ВМФ, много ездившего по стране. В 1958 году, когда родители Конрада развелись, Тед поселился в Лейквуде со своей матерью и сестрой. Его мать снова вышла замуж.

Окончив школу, он поступил в колледж Новой Англии, но уже после первого семестра вернулся в Кливленд. Позже он посещал занятия в муниципальном колледже Кайахога.

В январе 1969 года он устроился на работу в Society National Bank. По работе Конраду приходилось часто находиться в хранилище банка. Когда кассирам и отделениям требовались наличные, Конрад упаковывал и доставлял купюры. Как показывают записи, у него был доступ к сотням тысяч долларов в день.

По данным полиции, Конрад якобы рассказал друзьям о своих планах ограбить банк и хвастался, насколько легко это сделать - если украсть деньги в пятницу, у него будет два дня форы, прежде чем их исчезновение обнаружат.

Утверждают, что ему очень нравился фильм 1968 года "Дело Томаса Крауна" со Стивом Маккуином, в котором рассказывается об ограблении банка. Конрад пересмотрел его более десятка раз во время подготовки к своему ограблению.

По рассказам друзей, Конрад и вел себя, как герой Маккуина - купил спортивную машину, пил дорогой джин и регулярно появлялся в местном гольф-клубе и на боулинге.

Конраду на момент совершения преступления было всего 20 лет. Он поступил, как и собирался: сложил купюры в обычный коричневый бумажный пакет вечером в пятницу 11 июля 1969 года и просто вынес их из банка. Помогло ему и то, что его начальник в тот день отсутствовал на работе - ему была назначена операция.

Конрад направился домой, сел в машину и уехал в аэропорт. Когда в понедельник сотрудники банка обнаружили пропажу, он уже исчез.

Тихая жизнь

Его искали более полувека. Ограбление в Кливленде регулярно обсуждалось в телешоу, таких как "Самые разыскиваемые в Америке" и "Нераскрытые тайны".

После ограбления Конрад сбежал сначала в Вашингтон, затем переехал в Лос-Анджелес и вообще много мотался по стране, если верить его рассказам друзьям по телефону и почтовым штемпелям на письмах, которые он им отправлял.

В 1970 году он обосновался в Линнфилде, пригороде Бостона, - примерно в тысяче километров от места преступления. Видимо, примерно в то же время он сменил имя на Томаса Рэндела.

В Бостоне он встретил свою будущую жену, с которой они поженились в 1982 году. Спустя несколько лет у них родилась дочь.

Следователи говорят, что впоследствии он жил тихой и скромной жизнью, а New York Times сообщила, что последние 40 лет он проработал в дилерском центре по продаже подержанных автомобилей и профессионально играл в гольф.

Рассел Меткалф, лучший друг Конрада еще в Лейквуде, утверждал, что до него доходили слухи о том, где может скрываться Конрад. В течение многих лет, сказал он, ФБР и маршалы считали, что если Конрад и свяжется с кем-нибудь, то именно с Меткалфом. Однако этого не случилось.

Дело оставалось нераскрытым в течение десятилетий, пока следователи, увидевшие некролог Рэндела в газете, не смогли сопоставить документы, которые он подавал в 1960-е годы, с недавними бумагами за его подписью. Любопытно, что это были документы из дела о банкротстве Рэндела в бостонском суде в 2014 году.

Питер Эллиотт был одним из ведущих следователей по этому делу, которое досталось ему от своего отца, занимавшегося им до конца жизни.

"Мой отец никогда не прекращал поиски Конрада и хотел расследовать это дело до своей смерти в 2020 году, - сказал Эллиотт. - Я надеюсь, что мой отец сегодня доволен, зная, что его расследование и Служба маршалов США наконец раскрыли эту тайну".
Источник: ВВС
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