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Ума палата: очередная беларуская пенсионерка отдала целое состояние на "штраф" для заморского жениха

В Волковыске пенсионерка перечислила 54 тысячи долларов на уплату «штрафа» своего иностранного возлюбленного


Как сообщает Следственный комитет Беларуси, в июле этого года 62-летняя пенсионерка из Волковыска в интернете познакомилась с мужчиной, с которым у нее завязалась переписка. 

Вскоре мужчина сообщил, что готов приехать в Беларусь, чтобы увидеться со своей возлюбленной. Но по дороге к любимой мужчина якобы попал в беду — его задержали в киевском аэропорту. И отпустят только после уплаты «штрафа».

Вскоре женщине написали якобы представители фирмы, где работал ее возлюбленный. Со слов коллег, произвести оплату «штрафа» нужно как можно скорее. 

Сначала женщина сомневалась, стоит ли ей перечислять деньги. Но под давлением мошенников она все же осуществляла международные переводы и перечислила деньги на счета, которые ей прислали «коллеги» возлюбленного. 

По данным СК «она совершила не менее 9 подобных транзакций, перечислив без малого 54 тысячи долларов США».
 
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Женщину допросили, ее переписку в соцсетях изучили. 

Расследование продолжается.
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