"Беларусы, одумайтесь!" Польская сторона обратилась к беларуской в пункте пропуска Брузги
15 ноября в пункт пропуска Брузги (с польской стороны - Кузница) пришла большая группа мигрантов, которые до этого находились в лагере.
С польской стороны на границе с Беларусью, где сегодня скопилась большая группа нелегальных мигрантов, начало звучать сообщение, записанное женским голосом на русском языке.
«Никто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи. Неужели после всего этого вы сможете смотреть в глаза своим женам и детям? Очень просим вас, беларусы, одумайтесь!» – цитирует текст сообщения blizko.by
Напомним, 15 ноября в пункт пропуска Брузги (с польской стороны - Кузница) пришла большая группа мигрантов, которые до этого находились в лагере.
16:58 15/11/2021
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