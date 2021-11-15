Там содержится констатация факта — света нет. Причиной названы «временные ограничения, связанные с владельцем компании «Сигмаполюс».

Владельцем названной компании выступает бизнесмен Виталий Синицкий.

В сентябре этого года Комитет госконтроля Беларуси завел уголовное дело в отношении Синицкого. Его обвиняют в неуплате налогов в бюджет на сумму в 10 миллионов рублей, за счет незаконной схемы, якобы связанной с дроблением бизнеса:





"Как выяснили оперативники, чтобы уменьшить размер налоговых отчислений учредитель и фактический руководитель ООО (владелец нескольких торговых центров в Минске) организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами.

В уставный фонд этих специально созданных фирм было внесено недвижимое имущество, принадлежащее ООО на праве собственности. Впоследствии коммерческие структуры сдавали помещения в торговых центрах в аренду как собственные, необоснованно применяя упрощенную систему налогообложения.

За счет уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость с января 2019 года по март 2021 года общество с ограниченной ответственностью не уплатило налогов на сумму свыше 9,8 млн. рублей.

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

В ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о деятельности аффилированных структур, носители информации, черновые записи. На имущество подозреваемого наложен арест", цитирует собщение КГК blizko.by





Заметим, что на момент опубликования заметки сообщение об отсутствии света уже было удалено



