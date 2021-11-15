Внезапно пропал свет в минском ТЦ "Тивали" - его владелец задержан
Сообщение об отсутствии электричества появилось на официальном сайте торгового центра.
Там содержится констатация факта — света нет. Причиной названы «временные ограничения, связанные с владельцем компании «Сигмаполюс».
Владельцем названной компании выступает бизнесмен Виталий Синицкий.
В сентябре этого года Комитет госконтроля Беларуси завел уголовное дело в отношении Синицкого. Его обвиняют в неуплате налогов в бюджет на сумму в 10 миллионов рублей, за счет незаконной схемы, якобы связанной с дроблением бизнеса:
"Как выяснили оперативники, чтобы уменьшить размер налоговых отчислений учредитель и фактический руководитель ООО (владелец нескольких торговых центров в Минске) организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами.
В уставный фонд этих специально созданных фирм было внесено недвижимое имущество, принадлежащее ООО на праве собственности. Впоследствии коммерческие структуры сдавали помещения в торговых центрах в аренду как собственные, необоснованно применяя упрощенную систему налогообложения.
За счет уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость с января 2019 года по март 2021 года общество с ограниченной ответственностью не уплатило налогов на сумму свыше 9,8 млн. рублей.
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
В ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о деятельности аффилированных структур, носители информации, черновые записи. На имущество подозреваемого наложен арест", цитирует собщение КГК blizko.by
Заметим, что на момент опубликования заметки сообщение об отсутствии света уже было удалено
Пикантность же ситуации с задежанием Синицкого заключается в том, что он сам обатился в КГК с просьбой проверить его бизнес на предмет "дробления"
16:47 15/11/2021
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