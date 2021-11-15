Задержали Павла Белоуса
Общественного активиста и менеджера культуры Павла Белоуса вызвали в милицию к 11:00. После этого он не вернулся домой, его везут на Окрестина.
Проблемы в компании symbal.by начались в июне прошлого года, когда власти запретили работу оффлайн-магазина, а также конфисковали майки, флаги и ткань для производства.
С марта на неопределенный срок прекратил работу и онлайн-магазин.
Магазин все время подвергался проверкам, таможня не выпускала им отправленные, четыре сотрудника были задержаны и взяты под административный арест.
16:47 15/11/2021
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