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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Задержали Павла Белоуса

Общественного активиста и менеджера культуры Павла Белоуса вызвали в милицию к 11:00. После этого он не вернулся домой, его везут на Окрестина.


Проблемы в компании symbal.by начались в июне прошлого года, когда власти запретили работу оффлайн-магазина, а также конфисковали майки, флаги и ткань для производства.

С марта на неопределенный срок прекратил работу и онлайн-магазин.

Магазин все время подвергался проверкам, таможня не выпускала им отправленные, четыре сотрудника были задержаны и взяты под административный арест.
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