Задержали Павла Белоуса





Проблемы в компании symbal.by начались в июне прошлого года, когда власти запретили работу оффлайн-магазина, а также конфисковали майки, флаги и ткань для производства.





С марта на неопределенный срок прекратил работу и онлайн-магазин.





Магазин все время подвергался проверкам, таможня не выпускала им отправленные, четыре сотрудника были задержаны и взяты под административный арест.



