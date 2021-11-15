



Об этом сообщают родственники задержанных в чатах взаимопомощи.





В жодинской тюрьме №8 с момента перевода задержанных за комментарии по "делу Зельцера", застрелившего бойца Альфы.





Людей задерживали по горячим следам, в начале октября. Тогда же объявили карантин, из-за которого узников ограничили во всем: им не передавали передачи, к ним не пускали адвокатов. Причем, эти правила касались не всех "постояльцев" заведения, а только тех, кого задержали за комментарии. Сегодня карантин сняли.





Полтора месяца люди сидели в той одежде, в которой их задержали, без средств гигиены и теплых вещей.