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В жодинской тюрьме сняли карантин для задержанных по "делу Зельцера"

Для них полтора месяца не принимали передачи


Об этом сообщают родственники задержанных в чатах взаимопомощи. 

В жодинской тюрьме №8 с момента перевода задержанных за комментарии по "делу Зельцера", застрелившего бойца Альфы. 

Людей задерживали по горячим следам, в начале октября. Тогда же объявили карантин, из-за которого узников ограничили во всем: им не передавали передачи, к ним не пускали адвокатов. Причем, эти правила касались не всех "постояльцев" заведения, а только тех, кого задержали за комментарии. Сегодня карантин сняли.

Полтора месяца люди сидели в той одежде, в которой их задержали, без средств гигиены и теплых вещей.
"Белорусский партизан"
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