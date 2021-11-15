



Ольга Золотарь, обвиняемая в создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК) и пособничестве в нем (часть 6 статьи 16 части 1 статьи 342 УК) в суде не признала вину по всем статьям, передал Мать пятерых детей из Ждановичей, обвиняемая в создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК) и пособничестве в нем (часть 6 статьи 16 части 1 статьи 342 УК) в суде не признала вину по всем статьям, передал «Медиазоне» слушатель из зала суда.





Сегодня ее дело начали рассматривать в Минском городском суде, процесс ведет судья Анастасия Попко.





Согласно материалам дела, Ольга Золотарь руководила чатом «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», который МВД признало экстремистским формированием 22 октября. Прокурор зачитывал обвинение Золотарь 40 минут.





Ольгу Золотарь задержали 18 марта. Позже ей предъявили обвинение в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК). По версии обвинения, Золотарь администрировала местный дворовый чат и организовывала «несанкционированные массовые мероприятия» — «чаепития», «прогулки» и «концерты».





«Каждый раз, едва завидев сотрудников милиции, "акционеры" убирали всю протестную символику и рассказывали, что просто собрались "пообщаться" либо "попить чаю", однако после ухода правоохранителей в местных чатах активно постились фото, где участники "пьют чай" в окружении протестной символики, которой, к слову, был "украшен" и двор супругов, а также одно из окон дома», — писала пресс-служба УВД Миноблисполкома после задержания Золотарь.





2 апреля бывший защитник обвиняемой Андрей Мочалов рассказал, что после задержания сотрудники ГУБОПиК применяли пытки, чтобы принудить ее свидетельствовать против себя, а также чтобы получить доступ к ее телефону и планшету. После чего он был лишен адвокатской лицензии.





В августе Золотарь была наблюдателем на президентских выборах, после 9 августа она присоединилась к лагерю волонтеров на Окрестина.





Осенью 2020 года ее оштрафовали за чаепитие в одном из дворов Ждановичей, а в январе 2021 года задержали за мелкое хулиганство — она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. По информации правозащитного центра «Вясна», суд по этому делу так и не прошел.