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Многодетная мама Ольга Золотарь не признала вину в суде

Многодетная мама Ольга Золотарь в суде не признала вину в создании экстремисткого формирования и грубом нарушении порядка


Мать пятерых детей из Ждановичей Ольга Золотарь, обвиняемая в создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК) и пособничестве в нем (часть 6 статьи 16 части 1 статьи 342 УК) в суде не признала вину по всем статьям, передал «Медиазоне» слушатель из зала суда.

Сегодня ее дело начали рассматривать в Минском городском суде, процесс ведет судья Анастасия Попко.

Согласно материалам дела, Ольга Золотарь руководила чатом «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», который МВД признало экстремистским формированием 22 октября. Прокурор зачитывал обвинение Золотарь 40 минут.

Ольгу Золотарь задержали 18 марта. Позже ей предъявили обвинение в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК). По версии обвинения, Золотарь администрировала местный дворовый чат и организовывала «несанкционированные массовые мероприятия» — «чаепития», «прогулки» и «концерты».

«Каждый раз, едва завидев сотрудников милиции, "акционеры" убирали всю протестную символику и рассказывали, что просто собрались "пообщаться" либо "попить чаю", однако после ухода правоохранителей в местных чатах активно постились фото, где участники "пьют чай" в окружении протестной символики, которой, к слову, был "украшен" и двор супругов, а также одно из окон дома», — писала пресс-служба УВД Миноблисполкома после задержания Золотарь.

2 апреля бывший защитник обвиняемой Андрей Мочалов рассказал, что после задержания сотрудники ГУБОПиК применяли пытки, чтобы принудить ее свидетельствовать против себя, а также чтобы получить доступ к ее телефону и планшету. После чего он был лишен адвокатской лицензии.

В августе Золотарь была наблюдателем на президентских выборах, после 9 августа она присоединилась к лагерю волонтеров на Окрестина. 

Осенью 2020 года ее оштрафовали за чаепитие в одном из дворов Ждановичей, а в январе 2021 года задержали за мелкое хулиганство — она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. По информации правозащитного центра «Вясна», суд по этому делу так и не прошел.
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