Не поверите! В Беларуси признали опасным белое французское вино
В реестр опасной продукции Госстандарта внесли один вид алкогольной продукции от производителя Les Vieux Chais Saint Berbard.
На этот раз в черный список попало белое виноградное полусладкое выдержанное вино CUVEE SAINTE – ANNE.
Причина – наличие в данном алкоголе недопустимой для такого вида продукции консерванта сорбиновой кислоты.
С 18 ноября ввозить это вино и продавать его в Беларуси запрещено.
Источник: intex-press.by
13:14 15/11/2021
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