На этот раз в черный список попало белое виноградное полусладкое выдержанное вино CUVEE SAINTE – ANNE.









Причина – наличие в данном алкоголе недопустимой для такого вида продукции консерванта сорбиновой кислоты.





С 18 ноября ввозить это вино и продавать его в Беларуси запрещено.