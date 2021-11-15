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Не поверите! В Беларуси признали опасным белое французское вино

В реестр опасной продукции Госстандарта внесли один вид алкогольной продукции от производителя Les Vieux Chais Saint Berbard.

На этот раз в черный список попало белое виноградное полусладкое выдержанное вино CUVEE SAINTE – ANNE.


Причина – наличие в данном алкоголе недопустимой для такого вида продукции консерванта сорбиновой кислоты. 

С 18 ноября ввозить это вино и продавать его в Беларуси запрещено. 
Источник: intex-press.by
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