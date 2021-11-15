Мигрантов пропустили к польскому КПП. Со стороны Польши стоит оцепление и колючая проволока.

На данный момент мигранты находятся на территории Беларуси. Однако с беларуской стороны людей пропустили к польскому КПП и огородили колючей проволокой, не пуская их обратно.











