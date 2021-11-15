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Огромная колонна мигрантов пришла к погранпереходу "Брузги"

Огромная колонна мигрантов сегодня утом выдвинулась в сторону погранперехода "Брузги". Их сопровождали вооруженные люди в форме.

В итоге к 12 часам на погранпереходе собрались сотни людей. 

Мигрантов пропустили к польскому КПП. Со стороны Польши стоит оцепление и колючая проволока.

На данный момент мигранты находятся на территории Беларуси. Однако с  беларуской стороны людей пропустили к польскому КПП и огородили колючей проволокой, не пуская их обратно.
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