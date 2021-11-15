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Пропагандистов RT задержали на польско-беларуской границе

Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе.

"Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя „крайне недружелюбно“. Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, — это „наручники“, с тех пор на связь группа не выходит", - сообщила главный редактор канала Ксения Федорова.

Напомним, на границе с Беларусью Польша ввела режим ЧП, среди прочего там запрещено проведение фото- и видеосъемок.
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