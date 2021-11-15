"Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя „крайне недружелюбно“. Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, — это „наручники“, с тех пор на связь группа не выходит", - сообщила главный редактор канала Ксения Федорова.





Напомним, на границе с Беларусью Польша ввела режим ЧП, среди прочего там запрещено проведение фото- и видеосъемок.











