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Пинчанин отправлял по почте макулатуру и заработал сотни тысяч рублей

Пришлось поделиться с государством.

Оперативным подразделением налоговой инспекции по г. Пинску изучены факты, когда покупателю обещали прислать по почте ценный подарок, а вместо него приходила завёрнутая в макулатуру совершенно ненужная вещь. 

В ходе контрольно-аналитических мероприятий был установлен индивидуальный предприниматель, чьи данные указывались на почтовых переводах с сертификатами и другими товарами, стоимость которых была в разы ниже размера наложенного платежа.

Результатом работы стало составление в отношении предпринимателя протокола по части 3 статьи 13.3 КоАП за осуществление в период с января по апрель 2021 года запрещенной предпринимательской деятельности в связи с привлечением 13 работников наряду с запретом привлечения более трех физических лиц.

Привлекаемые пинским предпринимателем граждане являлись работниками юридического лица, которое оказывало предпринимателю услуги «одаривания вип-клиентов», а именно: совершали телефонные звонки и различными способами уговаривали приобрести товары.

Индивидуальный предприниматель имел льготы в отличие от юридических лиц и, снимая наличные денежные средства с расчетного счета без уплаты подоходного налога, неплохо заработал.

Экономическим судом Брестской области на предпринимателя наложен штраф в размере 150 базовых величин с конфискацией 30 % незаконно полученного дохода, что составляет более 140 тыс. рублей.

Работа в данном направлении продолжается. Если Вами обнаружены признаки нарушения, контроль за которым возложен на налоговые органы, Вы вправе сообщить о них по телефонному номеру «контакт-центра» — 189.
Источник: Медиа-Полесье
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