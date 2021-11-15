Оперативным подразделением налоговой инспекции по г. Пинску изучены факты, когда покупателю обещали прислать по почте ценный подарок, а вместо него приходила завёрнутая в макулатуру совершенно ненужная вещь.





В ходе контрольно-аналитических мероприятий был установлен индивидуальный предприниматель, чьи данные указывались на почтовых переводах с сертификатами и другими товарами, стоимость которых была в разы ниже размера наложенного платежа.





Результатом работы стало составление в отношении предпринимателя протокола по части 3 статьи 13.3 КоАП за осуществление в период с января по апрель 2021 года запрещенной предпринимательской деятельности в связи с привлечением 13 работников наряду с запретом привлечения более трех физических лиц.





Привлекаемые пинским предпринимателем граждане являлись работниками юридического лица, которое оказывало предпринимателю услуги «одаривания вип-клиентов», а именно: совершали телефонные звонки и различными способами уговаривали приобрести товары.





Индивидуальный предприниматель имел льготы в отличие от юридических лиц и, снимая наличные денежные средства с расчетного счета без уплаты подоходного налога, неплохо заработал.





Экономическим судом Брестской области на предпринимателя наложен штраф в размере 150 базовых величин с конфискацией 30 % незаконно полученного дохода, что составляет более 140 тыс. рублей.





Работа в данном направлении продолжается. Если Вами обнаружены признаки нарушения, контроль за которым возложен на налоговые органы, Вы вправе сообщить о них по телефонному номеру «контакт-центра» — 189.