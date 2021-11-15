Как это отражается на контактах в академической сфере? DW узнала, в каком состоянии сегодня отношения между белорусскими и немецкими вузами, а также работают ли еще немецкие программы поддержки студентов и ученых из Беларуси.





Что стало с поддержкой DAAD

Главная немецкая организация, которая способствовала развитию связей между студентами, учеными и преподавателями двух стран, выделяя стипендии, - Германская служба академических обменов (DAAD).





Но по требованию властей в Минске ей, как и Гёте-Институту, пришлось в конце июля прекратить свою деятельность. Информационный центр DAAD, который работал при Белорусском национальном техническом университете (БНТУ), соответственно, был закрыт. Однако в боннской штаб-квартире этой организации подчеркивают, что DAAD со своей стороны от поддержки белорусов не отказывается.





Возможности для учебы или занятия наукой в Германии для них по-прежнему существуют. В стипендиальной базе данных - более 90 предложений об академическом обмене.





Кроме того, в связи с усилением репрессий против студентов и ученых, поддержавших белорусский протест против Лукашенко, при участии МИД ФРГ и DAAD была создана стипендиальная программа имени Хильды Домин, немецкой писательницы, которой пришлось бежать из Германии в 1930-е годы Hilde Domin-Programm).





Студенты и аспиранты, вынужденные покинуть вуз в Беларуси, могут доучиться в Германии и получить немецкий диплом. Правда, сами они не могут напрямую подать заявку. Сначала нужно обращаться в одну из немецких организаций, связанных с Восточной Европой, Amnesty International или один из немецких вузов-партнеров DAAD.





Бремен выбирает бойкот

Но помимо сотрудничества с участием Германской службы академических обменов вузы ФРГ и Беларуси поддерживали отношения в рамках собственных двухсторонних соглашений. Недавно в соцсетях разошлось сообщение, что Бременский университет прекращает официальное сотрудничество со своими белорусскими партнерами.





Действительно, DW подтвердили такие намерения в вузе. "Ввиду ограничений академической свободы и репрессий в отношении студентов и ученых в Беларуси для сотрудничества с белорусскими государственными университетами больше не существует единой ценностной основы", - пояснила это решение Сара Бателка (Sarah Batelka) из отдела коммуникаций Бременского университета.





Немецкая сторона расторгла с БНТУ соглашения о совместной работе, которые предусматривали академический обмен, проведение конференций и других проектов, хотя, по словам Бателки, активным сотрудничество в последние годы и так не было. Также сейчас принимается решение о расторжении контрактов с главным вузом в Беларуси - БГУ.





Как отмечают в Бремене, сотрудникам университета никто не препятствует сохранять личные связи с белорусскими партнерами. Вместо официальных контактов Бременский университет сосредоточится на поддержке белорусских ученых и студентов через неправительственные организации, а также на адресной помощи белорусам, вынужденным покинуть страну.





Так, белорусы могут посещать онлайн-курсы в этом университете. Вуз уже принял у себя одного человека по программе Хильды Домин. Другие заявки находятся на рассмотрении.





Йенский университет: договоры с БГУ не разорваны, но заморожены

В Йенском университете, у которого также заключены договоры о партнерстве с БГУ, отмечают, что эти соглашения вуз не расторгает, но на данный момент официальное сотрудничество заморожено.





"Конечно же, наш университет следит за развитием ситуации в Беларуси с большой тревогой и поэтому сейчас не видит для сотрудничества необходимого фундамента", - говорит сотрудник пресс-службы Аксель Бурхардт (Axel Burchardt).





Однако с белорусскими студентами и учеными связь не оборвана. И сейчас в этом вузе на востоке Германии думают над тем, как наиболее эффективно оказать им поддержку.





В самих белорусских университетах влияние политики на сотрудничество с партнерами в Германии не прокомментировали. Запрос DW, отправленный в БГУ и БНТУ, остался без ответа.





Тюбингенский университет: сотрудничество под вопросом

В университете Тюбингена DW также сообщили, что "сильная политизация белорусской системы высшего образования, в частности, тот факт, что Лукашенко назначает ректоров вузов, а также участие руководства университетов в подавлении протестов" ставят под вопрос сотрудничество на институциональном уровне. У этого вуза на юге Германии пять белорусских вузов-партнеров, с которыми он работал по программе обмена Erasmus.





В июле период финансирования подошел к концу. Дедлайн для следующей заявки на получение средств - февраль 2022 года. Окончательное решение еще не принято, но, как говорит DW Антонино Спинелли (Antonino Spinelli), отвечающий за программы обмена, причин не подавать ее достаточно.





Здесь предпочитают напрямую оказывать помощь студентам. В июле вуз номинировал несколько студентов из Беларуси на участие в программе Хильды Домин, но пока безрезультатно - в вузе с сожалением отмечают, что есть бюрократические сложности.





Чтобы избежать больших временных проволочек, международный отдел вуза в Тюбингене к тому же самостоятельно ищет способы оказания помощи. Так, ему удалось пригласить на учебу студентку МГЛУ, которая подвергалась риску быть арестованной за участие в протестных акциях в прошлом году.





Сейчас она обучается в магистратуре и получает стипендию из фонда немецкого университета. Таким же образом в Тюбингене планируют помочь еще нескольким белорусам.