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Об этом « Газете.Ru » сообщили в компании Positive Technologies.





Дыра в безопасности была обнаружена в таких процессорах, как Intel Pentium, Celeron и Atom на платформах 2016, 2017 и 2019 годов.





Данные микросхемы установлены в большом количестве гаджетов, например ноутбуках, встраиваемых компьютерах, а также множестве устройств интернета вещей.





Кроме того, процессоры Intel Atom используются в более 30 моделях автомобилей, включая Tesla Model 3.





Злоумышленники могут активировать отладочный режим работы процессора и затем извлечь пользовательские данные, а также интегрировать в них шпионские программы.





При этом изначально доступ к отладочному режиму работы устройства должны иметь только специалисты компании Intel.





По словам экспертов в кибербезопасности, они еще не фиксировали использование данной уязвимости обычными злоумышленниками, однако не исключено, что ее могут использовать спецслужбы.