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В процессорах Intel нашли опасную уязвимость

В процессорах Intel была обнаружена уязвимость, которая позволяет хакерам шпионить за владельцами устройств.

фото носит иллюстративный характер

Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании Positive Technologies.

Дыра в безопасности была обнаружена в таких процессорах, как Intel Pentium, Celeron и Atom на платформах 2016, 2017 и 2019 годов.

Данные микросхемы установлены в большом количестве гаджетов, например ноутбуках, встраиваемых компьютерах, а также множестве устройств интернета вещей. 

Кроме того, процессоры Intel Atom используются в более 30 моделях автомобилей, включая Tesla Model 3.

Злоумышленники могут активировать отладочный режим работы процессора и затем извлечь пользовательские данные, а также интегрировать в них шпионские программы.

При этом изначально доступ к отладочному режиму работы устройства должны иметь только специалисты компании Intel.

По словам экспертов в кибербезопасности, они еще не фиксировали использование данной уязвимости обычными злоумышленниками, однако не исключено, что ее могут использовать спецслужбы.
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