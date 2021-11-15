В процессорах Intel нашли опасную уязвимость
В процессорах Intel была обнаружена уязвимость, которая позволяет хакерам шпионить за владельцами устройств.
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Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании Positive Technologies.
Дыра в безопасности была обнаружена в таких процессорах, как Intel Pentium, Celeron и Atom на платформах 2016, 2017 и 2019 годов.
Данные микросхемы установлены в большом количестве гаджетов, например ноутбуках, встраиваемых компьютерах, а также множестве устройств интернета вещей.
Кроме того, процессоры Intel Atom используются в более 30 моделях автомобилей, включая Tesla Model 3.
Злоумышленники могут активировать отладочный режим работы процессора и затем извлечь пользовательские данные, а также интегрировать в них шпионские программы.
При этом изначально доступ к отладочному режиму работы устройства должны иметь только специалисты компании Intel.
По словам экспертов в кибербезопасности, они еще не фиксировали использование данной уязвимости обычными злоумышленниками, однако не исключено, что ее могут использовать спецслужбы.
10:50 15/11/2021
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