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Власти ОАЭ так решили: "Белавиа" не сможет вывозить из Дубая граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии

"Белавиа" не сможет вывозить из Дубая граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии по решению "компетентных органов ОАЭ".


"В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая", - говорится на сайте беларуского авиаперевозчика.

"Авиакомпания «Белавиа» подчеркивает, что на протяжении многих лет не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию и никогда не способствовала перевозке нелегальных мигрантов в Республику Беларусь. 

В связи с повышенным вниманием к данной теме со стороны некоторых СМИ, авиакомпания усилила контроль на всех своих рейсах за безукоризненным исполнением всех визовых требований Республики Беларусь и иностранных государств, миграционным законодательством", - отмечается там.
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