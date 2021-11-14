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Организатора банды судят в российском Краснодаре за убийство семьи в Беларуси

В Краснодаре главарь банды пойдет под суд за несколько убийств 24-летней давности, пишет ТАСС.

Фото: bloknot-krasnodar.ru

Пенсионер обвиняется в совершении преступлений по статьям: «Убийство, совершенное в отношении двух и более лиц с особой жестокостью организованной группой, сопряженное с разбоем и бандитизмом», «Разбой, совершенный с проникновением в жилище», «Создание банды в целях нападения на граждан», «Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», пишет mogilev.online

Следователи считают, что обвиняемый создал банду, в которую вовлек супруга сестры и своего знакомого. Зимой 1997 года бандиты напали на семью в Гомеле. Они убили мужчину, его жену и малолетнего сына. Преступникам удалось похитить 145 миллионов белорусских рублей, а также ювелирные украшения.

Знакомый организатора банды оставил на месте убийства следы крови. Чтобы преступников не поймали, обвиняемый вместе с родственником убили и соучастника.

Год спустя бандиты убили мужчину, который занимался обменом валют. Похитив у него деньги (12 тысяч рублей по российскому курсу 1998 года), соучастники скрылись.
В 1999 году в России обвиняемый убил мужа сестры и был осужден к 8 годам лишения свободы.

«В настоящее время обвиняемый отбывает наказание за совершенные убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в сообщении СУ СКР по краю.
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