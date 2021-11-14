Фото: стоп-кадр | видео Instagram Минский Комаровский рынок





Девушка из Минска оригинально поздравила свою маму с днем рождения. Да так, что и о маме, и о минском рынке узнал весь мир - ролик стал вирусным в TikTok. В аккаунте столичного рынка «Комаровка», где работает именинница, видео посмотрели уже более 2,5 миллиона раз.





На видео огромный белый мишка с букетом цветов и воздушными шарами под хит «Федерико Феллини» зажигательно пляшет между рядами мясного павильона. Именинница тоже не растерялась и подыграла мишке с удовольствием и задором.





«Мама - пушка просто! Не растерялась в пляс пошла!», «До слез! Какая милота!», «Самое главное эмоции и внимание близких людей», «Классно, аж прослезилась…», - прокомментировали пользователи TikTok.





Администратор аккаунта «Баба Рая» Иван Ткачук рассказал ресурсу Onliner подробнее о таком «происшествии» на Комаровском рынке. Так сообщается, что счастливую именинницу зовут Елена, и работает она продавцов на мясных рядах. Дочь женщины, чтобы оригинально поздравить маму с днем рождения, связалась с администрацией рынка, и ей не отказали.





- Ее дочь спросила, может ли привести на рынок большого медведя. Мы, конечно, были не против! Здорово, что человек сохранил умение радоваться простым вещам и искренне веселиться. Нам всем этого не хватает, - добавил он.