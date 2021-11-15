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В Минздраве рассказали, какие больницы Минска с 15 ноября вернутся к плановому режиму работы

По словам медиков, количество больных коронавирусом снижается.

Как сообщает Минздрав, уже с понедельника оказывать плановую медпомощь начнут следующие медучреждения, пишет blizko.by

Онкология – Минский онкоцентр, общая хирургия – БСМП, 5-я ГКБ и Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии (МНПЦХТиГ).
Тем, кому необходима сосудистая хирургия и кардиохирургия, трансплантология, а также людей с нефрологической, гастроэнтерологической, неврологической и ревматологической патологией госпитализируют в МНПЦХТиГ.

Пациенты офтальмологического профиля лечатся в 10-й, 11-й ГКБ, урологического – в 2-й, 4-й больнице и БСМП. В последней и в 5-й больнице также оказывают неврологическую, нейро- и рентгенэндоваскулярную хирургическую помощь. Оториноларингологическая, а также хирургическая (челюстно-лицевая) – в 11-й ГКБ.

На лечение к нефрологам можно попасть и в 1-ю городскую больницу.

Кардиологическую помощь можно получить в 1-й, 5-й больнице, БСМП и МНПЦХТиГ. Травматологическую продолжают оказывать в 6-й ГКБ и БСМП, педиатрическую – в 2-й, 3-й, 4-й городских детских больницы и МГЦМР. Акушерско-гинекологическую помощь сейчас оказывают в 1-й, 3-й и 5-й больницах.
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