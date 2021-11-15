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Как сообщил телеканал ОНТ, в первую половину недели на фоне похолодания будет солнечно и сухо, пишет interfax.by





Двигаясь с севера на юг через Беларусь, циклон принесет переменную облачность. Без осадков. Влажность – до 90%. Ночью и утром ожидается туман, видимость сократится до полукилометра. Ветер будет северо-западный умеренный. Ночью и утром ожидается туман, слабый гололед. Влажность достигнет 70%. Преобладающая температура воздуха ночью – -2…-8°C, по востоку – -10…-12°C. Днем в понедельник будет от -1°C по северо-востоку до +5°C по юго-западу, во вторник ожидается -1…+2°C и в среду – -1…+3°C.





В среду инициатива в атмосфере будет принадлежать атмосферным фронтам с севера-запада Европы, вслед за которыми продолжит поступать холодный воздух с северных широт. Пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром – слабые туманы. Видимость – до километра. Влажность – до 80%. Ветер будет западный умеренный. Ночью – -1…-7°C. В дневные часы в четверг будет от 0 до +4°C, в пятницу – +4…+6°C.

И, предварительно, в следующие выходные дни без осадков и порывистого ветра не обойдется. Облачно с прояснениями. Временами будет проходить дождь вперемешку с мокрым снегом. Влажность поднимется до 90%. Под утро ожидаются непродолжительные слабые туманы, видимость – до километра. Ветер будет западный, умеренный, временами порывистый. Ночью ожидается -3…+3°C. Днем – от +3°C по северо-востоку до +8°C по западу.







