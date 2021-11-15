В настоящее время расследование обстоятельств крушения АН-12 под Иркутском проводится Межгосударственным авиационным комитетом, рассказал в эфире телеканала ОНТ глава Департамента по авиации Артем Сикорский.

По его словам, в расследовании причин авиакатастрофы принимают участие белорусские специалисты, но говорить о каких-то выводах в данный момент преждевременно, пишет sputnik.by





"Воздушное судно находилось на курсе, на глиссаде, заходило уже на посадку. Воздушное судно было в посадочной конфигурации. Ситуация, которая стала катастрофической, развивалась буквально в считанные секунды. В этот короткий промежуток времени экипажу просто не хватило ни времени, ни высоты, исправить ту ситуацию, которая произошла", - заявил глава Департамента.





После чего уточнил, что данные выводы сделаны на основе переговоров, которые велись на борту воздушного судна. Теперь специалисты хотят получить доступ к параметрической информации из межгосударственного авиационного комитета.

"Нам это необходимо, чтобы мы сымитировали эти ситуации на тренажере для лучшего понимания экспертами, что все-таки произошло в последние секунды на борту АН-12", - уточнил Артем Сикорский.

В завершение он добавил, что данные действия позволят специалистам составить представление, что произошло на самом деле, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем.

Крушение самолета под Иркутском

Самолет Ан-12, принадлежащий авиакомпании "Гродно" доставлял продукты из Беларуси в село Кепервеем на Чукотке. На обратном пути борт планировал дозаправиться в Иркутске, однако не смог приземлиться с первого раза и отправился на второй круг. После этого лайнер пропал с радаров, а спустя несколько минут стало известно о его крушении в лесу в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы иркутского аэродрома.





На борту находились девять человек, все они погибли. Среди них - трое граждан Беларуси, четверо россиян и два украинца. Версий крушения несколько: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна. Известно, что самолет был построен 53 года назад, в авиакомпании "Гродно" эксплуатировался с 2019 года.





Следственные комитеты Беларуси и России расследуют дело. Департамент по авиации Беларуси приостановил коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 после авиакатастрофы.



