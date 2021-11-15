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Погодные приметы на 15 ноября - сегодня можно определить особенности зимы

Если в этот день птицы низко летают, скоро выпадет снег.

Фото: БелТА

15 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Акиндина и Пигасия.

В народе эту дату называют днем Акиндина и Пигасия, Акиндиновым днем или Житницами.

По народным приметам в Акиндинов день можно определить, когда начнутся снегопады. Если галки и синицы жмутся к домам, тоже вскоре начнется снегопад. 

Скорые снегопады предвещают и плывущие против ветра облака.

Если в Акиндинов день идет сильный дождь, зима наступит рано и будет холодной.

Если ярко светят звезды, в скором времени ожидается улучшение погоды.

Громкое чириканье снегирей предвещает усиление морозов.

Если кошка спит целый день, в ближайшее время похолодает.
belnovosti.by
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