Цель маневров - проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях.

Латвия начала не объявленные ранее учения на границе с Беларусью. В маневрах, которые продлятся до 12 декабря, планируется задействовать около 3000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделения национальной гвардии. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает , DW.

"Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги - если их можно так называть - знали, что это не просто так", - сказал Пабрикс.





Он уточнил, что маневры носят название Decisive Point ("Решающий момент").





Пабрикс указал, что в министерстве не могут исключить такой вариант развития событий, при котором некоторые из находящихся в Белоруссии групп мигрантов направятся в латвийской границе.





"Мы к этому готовы", - заявил глава минобороны Латвии.





Он добавил, пока нет никаких признаков, которые бы указывали на стабилизацию ситуации на границе Польши с Белорусью.





Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко ухудшилась на прошедшей неделе. По различным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи мигрантов, которые ночуют во временных палаточных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.



