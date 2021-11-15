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Латвия начала не объявленные ранее учения на границе с Беларусью

По словам пресс-секретаря Министерства обороны в Риге, учения The Decisive Point продлятся до 12 декабря.

Цель маневров - проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях.
Латвия начала не объявленные ранее учения на границе с Беларусью. В маневрах, которые продлятся до 12 декабря, планируется задействовать около 3000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделения национальной гвардии. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает, DW.
"Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги - если их можно так называть - знали, что это не просто так", - сказал Пабрикс.

Он уточнил, что маневры носят название Decisive Point ("Решающий момент").

Пабрикс указал, что в министерстве не могут исключить такой вариант развития событий, при котором некоторые из находящихся в Белоруссии групп мигрантов направятся в латвийской границе.

"Мы к этому готовы", - заявил глава минобороны Латвии.

Он добавил, пока нет никаких признаков, которые бы указывали на стабилизацию ситуации на границе Польши с Белорусью.

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко ухудшилась на прошедшей неделе. По различным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи мигрантов, которые ночуют во временных палаточных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.
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