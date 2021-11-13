В Беларуси, на полигоне под Гродно, где проходили совместные российско-белорусские учения, погибли два российских десантника. При десантировании около земли внезапно налетел мощный шквал ветра. Произошло схождение парашютистов, вследствие чего у обоих погасли купола. Минобороны РФ сообщило что военнослужащие-контрактники были инструкторами, имели высокую квалификацию парашютной подготовки.





О том, пишет MK.ru, был ли у военнослужащих шанс спастись, мы поговорили с человеком-легендой, Гвардии полковником в отставке, заместителем председателя Межрегионального «Союза десантников России» Анатолием Буем.





Сообщается, что один из военнослужащих попытался открыть свой запасной парашют, чтобы остановить неконтролируемое падение обоих. Но запасной парашют не сработал, высота уже была недостаточной. Произошло жесткое приземление.





— В наше, еще советское время, при плановом десантировании с Ан-2, с малых высот, со 150 метров, мы запасные парашюты оставляли на земле, как бесполезные. На минимальной высоте – 100-120 метров был большой вопрос — откроется большой парашют или нет.





— В этой трагедии никого винить нельзя?





— Здесь нельзя сказать, что какие-то контрольные службы на старте перед загрузкой десанта в самолет что-то профукали, недоработали. Здесь просто — случай, налетел мощный шквал ветра, случилась беда. Это можно сравнить с тем, что любой из нас может идти по улице, и ему на голову свалится кирпич.





Я помню в Монголии в феврале или в марте 1979-го были совместные учения, десантирование. С самолетов сбрасывали, в том числе, и тяжелые боевые машины. Налетел такой сильный порыв ветра, что машины все побило, сталь, броня — вдребезги. Все разнесло, там башни отлетали. Людей тащило со страшной силой по земле. Мы, как могли, перехватывали их, спасали. В воздухе как это можно было предугадать? Самолеты зашли на курс, кто знает, что там около земли, отменить уже было ничего невозможно. Кнопочку нажали и полетели.





Под днища боевых машин тогда привинчивали, так называемые, лыжи с пенопластом и другие амортизаторы. При соприкосновении с землей они должны были отстегнуться. Но порыв ветра был такой, что этого не произошло, их сразу поволокло, как и людей тоже. Там тоже были жертвы.





— Поток воздуха такой силы бывает около земли или на высоте тоже?





— По-разному. Поэтому мы не разрешаем своим бойцам выпендриваться, когда кто-то из них пытается устоять на ногах при приземлении с серийными парашютами. Спортивный я не беру во внимание. Это прямая дорога к перелому. Только касаешься земли, тут же надо сделать кувырок, закрыть голову, покатиться. И все.





— При схождении парашютистов в воздухе, у них переплелись стропы?





— Там разные варианты могли быть. Фантазировать можно до бесконечности. Всех перед десантированием осматривают контролеры парашютного-десантной службы — «пэдээсники», обрезают все висящие веревочки. Спортсмены при отделении от самолета планируют, разбрасывают руки-ноги. У нас это исключено, можно зацепить какую-то часть и все — будешь свистеть до самой земли.





— Но ведь парашютом можно управлять?





— Да, конечно, стропы, лямки потянул — и ушел в сторону. В ходе приземления надо активно вертеть головой на 360 градусов. И максимально дальше держаться друг от друга. Но мог быть такой шквал ветра, что говорить об этом уже не приходится.





— Оба военнослужащих были очень опытными парашютистами.





— Тут дело не в технике, ни в их подготовке. Фатальный случай. Я помню мастера спорта, у которого на счету было около 1000 прыжков. У него что-то случилось с парашютом. Он открыл запасной парашют, но он сработал уже перед самой землей. Человек разбился. Вот вам и опыт. Слава Богу, он выжил, ходил на костылях, потом передвигался на коляске.





— У человека несведущего может возникнуть вопрос, а почему нельзя сделать так, чтобы парашютисты покидали самолет с большей паузой. Тогда и риск столкнуться в воздухе был бы минимальный.





— Вопрос логичный, но он мог возникнуть только у обывателя. Если делать паузы — тогда группа парашютистов будет рассеяна на большую территорию, им потом будет тяжело собраться, чтобы выполнить задачу. А представьте, что десантирование происходит ночью, в операции задействовано несколько тысяч бойцов… На самом деле, когда звучит команда «приготовиться», парашютисты плотненько-плотненько выстраиваются один за другим, максимально прижимаясь друг к другу. И потом — бегом-бегом-бегом к выходу, без всяких пауз, чтобы максимально компактно приземлиться.





— Как часто происходят подобные случаи?





— В наше время гибель парашютиста – это было ЧП, резонанс был на всю страну.