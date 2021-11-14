+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Варфоломей исключил уход с Вселенского престола из-за проблем со здоровьем

Вселенский патриарх Варфоломей не рассматривает возможность ухода с престола из-за проблем со здоровьем. На прошлой неделе ему сделали операцию в США.

Фото: патриарх Варфоломей (Виталий Носач РБК-Украина)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Константинопольской патриархии.

Сообщается, что Варфоломей накануне вернулся в Стамбул и провел встречу с иерархией престола в Турции.

"Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

Напомним, осенью Варфоломей во время поездки в США дважды был госпитализирован. Его состояние ухудшилось после длительного перелета, в больнице у него выявили проблемы с кровеносными сосудами.

В итоге Варфоломею сделали операцию и имплантировали стент.


 
 
 
 
 
Источник: Юлия Бойко
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]