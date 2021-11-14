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Любовный треугольник обернулся трагедией. Приревновав к сожителю, муж убил жену, с которой уже не жил

Гродненские следователи расследуют уголовное дело по факту убийства жительницы Вороновского района. Подробности уголовного дела рассказала в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.


По данным следствия, вечером 27 октября 44-летний мужчина, находясь в одной из деревень района, нанес своей супруге не менее восьми ударов кухонным ножом и шилом. От полученных телесных повреждений 36-летняя женщина скончалась на месте происшествия, сообщает «Минск-Новости».

Сразу после случившегося мужчина позвонил своей теще, сестре и знакомой, которым сообщил о совершенном убийстве. Ну а затем, чтобы избежать уголовной ответственности, скрылся с места преступления.

По тревоге был поднят личный состав Вороновского районного отдела Следственного комитета, райотдела милиции. Всю ночь на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Департамента охраны и Госпогранкомитета. К поиску обвиняемого подключили и служебных собак.

Уже через два дня, вечером 29 октября, фигурант был обнаружен сотрудниками РОВД в одном из хуторов приграничной части Вороновского района. Там он прятался на чердаке нежилого дома. Житель райцентра задержан и допрошен.

Сам он по обстоятельствам произошедшего пояснил, что приревновал свою супругу, а в момент совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, было установлено, что перед тем, как нанести удары своей жене, у обвиняемого случился конфликт с сожителем женщины. Тот испугался законного супруга и убежал к соседям.

Следует отметить, что все фигуранты уголовного дела неработающие, злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие асоциальный образ жизни граждане. К слову, обвиняемый был женат на погибшей, однако вместе они не проживали. У женщины был новый мужчина, с которым она жила. У самого обвиняемого уже тоже была, если можно так выразиться «новая возлюбленная»…

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Окончательная правовая оценка действиям обвиняемого будет дана по результатам расследования.
Источник: Вячеслав Белуга
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