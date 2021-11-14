



По данным следствия, вечером 27 октября 44-летний мужчина, находясь в одной из деревень района, нанес своей супруге не менее восьми ударов кухонным ножом и шилом. От полученных телесных повреждений 36-летняя женщина скончалась на месте происшествия, сообщает «Минск-Новости».





Сразу после случившегося мужчина позвонил своей теще, сестре и знакомой, которым сообщил о совершенном убийстве. Ну а затем, чтобы избежать уголовной ответственности, скрылся с места преступления.





По тревоге был поднят личный состав Вороновского районного отдела Следственного комитета, райотдела милиции. Всю ночь на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Департамента охраны и Госпогранкомитета. К поиску обвиняемого подключили и служебных собак.





Уже через два дня, вечером 29 октября, фигурант был обнаружен сотрудниками РОВД в одном из хуторов приграничной части Вороновского района. Там он прятался на чердаке нежилого дома. Житель райцентра задержан и допрошен.





Сам он по обстоятельствам произошедшего пояснил, что приревновал свою супругу, а в момент совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения.





Кроме того, было установлено, что перед тем, как нанести удары своей жене, у обвиняемого случился конфликт с сожителем женщины. Тот испугался законного супруга и убежал к соседям.





Следует отметить, что все фигуранты уголовного дела неработающие, злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие асоциальный образ жизни граждане. К слову, обвиняемый был женат на погибшей, однако вместе они не проживали. У женщины был новый мужчина, с которым она жила. У самого обвиняемого уже тоже была, если можно так выразиться «новая возлюбленная»…





В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Окончательная правовая оценка действиям обвиняемого будет дана по результатам расследования.