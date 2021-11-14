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Лукашенко посоветовал не есть ничего импортного, чтобы дольше жить

Такие рекомендации он дал в интервью журналу «Национальная оборона».



По его словам, пишет «Sputnik», он занимался плаванием в холодной реке и спортом, а пандемия показала, насколько неправильный образ жизни ведут люди. 

«Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живем. Сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в айфон тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим. А два часа в день отработать надо. Два часа — это закон. Поэтому я беру топор, иду рубить дрова. И это полезно. И здоровое питание. Никогда не ешь ничего импортного — будешь жить долго», — добавил Лукашенко и посоветовал есть только белорусскую картошку.

«Тьфу-тьфу-тьфу, я никогда в жизни не болел. И все это уходит туда, в детство, когда ты до этих „белых мух“, как у нас снег называют, босиком ходишь», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что большинство людей ведут неправильный образ жизни: "сидячая работа, домой пришли, на диван легли".

"Вы знаете, вот эта пандемия показала… Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живем. Сидячая работа, домой пришли, на диван легли... Раньше газетку, а сейчас в айфон тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим. А два часа в день отработать надо, два часа – это закон. Поэтому я беру топор, иду рубить дрова. И это полезно", - считает Лукашенко.

Не бегать за импортным

Во время недавней поездки в Оршу Лукашенко рассказал, что обычно встает в 5:45 утра, а в 6 уже начинает рубить дрова. Он считает, что нужно жить "нормальной жизнью", вести нормальный образ жизни и не бегать за импортными продуктами. По его словам, сам он живет обычной жизнью и старается не допускать лишних переживаний.
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