







По его словам, пишет «Sputnik», он занимался плаванием в холодной реке и спортом, а пандемия показала, насколько неправильный образ жизни ведут люди.





«Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живем. Сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в айфон тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим. А два часа в день отработать надо. Два часа — это закон. Поэтому я беру топор, иду рубить дрова. И это полезно. И здоровое питание. Никогда не ешь ничего импортного — будешь жить долго», — добавил Лукашенко и посоветовал есть только белорусскую картошку.





«Тьфу-тьфу-тьфу, я никогда в жизни не болел. И все это уходит туда, в детство, когда ты до этих „белых мух“, как у нас снег называют, босиком ходишь», — сказал Лукашенко.



