







Частный деревянный дом горел открытым пламенем. Прибывшие подразделения ликвидировали возгорание и внутри обнаружили погибшим сына хозяина, 1995 года рождения.





— Выяснилось, что хозяин проживал совместно с двумя взрослыми сыновьями. На момент пожара он находился у матери по соседству, а сыновья покинули горящее строение самостоятельно. Младший вернулся, чтобы забрать сотовые телефоны и обратно уже не вышел, - рассказали в Гродненском ОУМЧС.





Огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. Основная рассматриваемая версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.







