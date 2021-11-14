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Под Гродно 26-летний мужчина вернулся в горящий дом за мобильником и погиб

11 ноября в 20.50 в очевидец сообщил в службу 101 о пожаре в деревне Воловичёвцы Гродненского района.



Частный деревянный дом горел открытым пламенем. Прибывшие подразделения ликвидировали возгорание и внутри обнаружили погибшим сына хозяина, 1995 года рождения.

— Выяснилось, что хозяин проживал совместно с двумя взрослыми сыновьями. На момент пожара он находился у матери по соседству, а сыновья покинули горящее строение самостоятельно. Младший вернулся, чтобы забрать сотовые телефоны и обратно уже не вышел, - рассказали в Гродненском ОУМЧС.

Огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. Основная рассматриваемая версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
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