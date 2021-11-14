Валентина Козорезова, операционная медицинская сестра, Благодарность президента Республики Беларусь:









— В медицине уже 40 лет, из них 35 — операционной медицинской сестрой, 17 — в ожоговом отделении. Операции были длительные и объемные, в них участвовали несколько бригад. Тяжелый пациент — это большая ответственность. Моя основная обязанность — в любой ситуации собраться и заранее понимать, что может понадобиться врачу. Эмоции бывают уже потом — после операции. Сложные случаи всегда запоминаешь, узнаешь о самочувствии больных, помнишь их десятилетиями. Если говорить о Роме, то он мужественно переносил все испытания: без слез, без истерики. Молодец!





Очень приятно, что глава государства отметил работу медицинских сестер. Считаю, что Благодарность, которую я получила, имеет отношение ко всему коллективу медсестер, потому что в лечении Романа участвовали многие.









Лариса Золотухина, заведующая отделением анестезиологии и реанимации, Благодарность Президента Республики Беларусь:





— Наше отделение ожоговой реанимации — уникальное для Беларуси, единственное в своем роде. Сюда попадают пациенты всех возрастов, самые сложные случаи со всей республики.





Работают здесь опытные, квалифицированные доктора, специалисты высочайшего класса. Молодых мы обучаем, консультируем, берем под свое крыло. То же могу сказать о медсестрах и санитарках.





В нашей работе одиночек-профессионалов быть не может, очень важен командный дух. Это слаженные действия огромного коллектива. В лечении Романа кроме персонала нашего отделения участвовало большое количество специалистов разного профиля. В отделении каждый день проводился консилиум, оценивалось состояние пациента и принималось взвешенное решение по плану лечения. Привлекали инфекционистов, офтальмологов, ЛОР-врачей, эндокринологов, урологов, нефрологов, детских хирургов. Все работали сплоченно — и победили.





Это было сложно для всех: врачей, медсестер, санитарок — сопереживали, плакали. Что же говорить о маме Романа! Она — мужественная женщина. Очень помогло ее присутствие в палате сына. В нашем отделении мы настоятельно рекомендуем родителям находиться рядом с детьми.













Марина Маркевич, анестезиолог-реаниматолог, медаль «За трудовые заслуги»:





— Врачу-реаниматологу требуются максимально широкие познания в смежных специальностях. Это педиатрия, неонатология, эндокринология, иммунология, кардиология, хирургия и другие. Он должен быть в курсе всего нового и передового в нашей профессии. В критических ситуациях мы обязаны обеспечить поддержание всех жизненно важных функций организма. Поэтому умение концентрироваться, быстро реагировать, проявлять сострадание и милосердие к пациенту, разговаривать с ним и его родными — это залог успеха.





Поначалу мальчик был в медикаментозной седации. Вывели из нее Романа, когда приехала его мама. Говорить он не мог — только показывать мимикой, глазами. Но когда человека наблюдаешь долгое время, понимаешь его уже без слов.





Самое трудное — когда ребенок устает от болезни. Ты приходишь каждый день и говоришь ему, что всё будет хорошо, что осталось совсем чуть-чуть. Но сам не знаешь, когда это «чуть-чуть» закончится. И тебе нужно сделать так, чтобы он не потерял надежду, чтобы он доверял тебе.









Алексей Часнойть, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения, медаль Франциска Скорины:





— Каждый случай тяжелой ожоговой травмы независимо от того, ребенок это или взрослый, требует от нас полной отдачи и трепетного отношения к каждому сантиметру кожи пациента. Конечно, мы чувствовали повышенную ответственность перед Ромой, его мамой и всей страной, тем более что лечение парня находилось на контроле Главы государства. Для его спасения были предприняты все возможные усилия со стороны коллектива Республиканского ожогового центра и лабораторно-диагностических служб БСМП. Ежедневно проводились расширенные консилиумы, в том числе с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, представителей комитета по здравоохранению Мингорисполкома, лучших специалистов БелМАПО, БГМУ, Республиканского научно-практического центра детской хирургии и других лечебных учреждений столицы. Все это было продиктовано уникальностью ситуации и тяжестью состояния нашего маленького героя.





Ежегодно, к сожалению, мы встречаем до 3–4 подобных случаев ожогового травматизма у детей, через реанимационные отделения проходят до 150 несовершеннолетних с ожогами кожных покровов, требующих проведения целого комплекса реанимационных и хирургических мероприятий. Однако случай Романа — наиболее сложный и, пожалуй, длительный за нашу практику. Площадь обожженной поверхности тела у Ромы составляла 62 %, из которых 51 % — это глубокие ожоги, требующие оперативного лечения с применением наиболее современных методов замещения кожных покровов. Сила духа и героизм Романа позволили нам вместе побороть осложнения, которые у него возникали за время лечения.





Увы, как показывает практика, в таких ситуациях быть уверенным в благополучном исходе невозможно. Ожоговая болезнь, наверное, самая непредсказуемая из всех существующих, так как в ответ на травму кожи нарушаются функции всех органов и систем. Только когда нашего юного пациента перевели из реанимации в детское ожоговое отделение, мы смогли вдохнуть более свободно.





История Романа, несомненно, служит доказательством профессионализма и слаженности работы нашего коллектива.





Справочно





Также медаль «За трудовые заслуги» была вручена заведующему детским ожоговым отделением БСМП Игорю Зеленко. Награды ждут и других медиков, которые участвовали в спасении Романа.





Фото Сергея Лукашова и БелТА