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Многие мигранты остаются в Минске и боятся ехать на границу

Мигранты в Минске не хотят ехать в стихийный лагерь на белорусско-польской границе.

Многие мигранты остаются в Минске и боятся ехать на границу
Фото: Вероника Вишнякова / РБК

Мигранты, которые прилетели в Минск, не спешат отправляться на белорусско-польскую границу из-за условий содержания приезжих. Люди надеются переждать ситуацию с столице Беларуси, сообщает Лента.Ру со ссылкой на РБК.

По данным издания, центром сбора мигрантов, которые отказались сразу ехать на границу с ЕС, стал торговый центр «Галерея Минск» — в подземном переходе рядом с ним находятся десятки молодых людей со спальными мешками и рюкзаками. В самом торговом центре мигранты ходят группами и гуляют, пользуясь бесплатным Wi-Fi.

По словам одного из мигрантов Мартина, многие приезжие — из разных городов Ирака, в основном из курдского региона. Они потратили на проезд от 2400 до 5000 долларов. Мужчина добавил, что расценки зависят от местонахождения человека. Мигранты прилетели в Минск через Стамбул и неделю находятся в городе, отметил он.

Приезжие не спешат на границу с ЕС, потому что увидели много роликов, которые показывают спартанские условия. Многие родственники беженцев говорят, что выбраться из этих лагерей пока невозможно.

В Минске же состоятельные мигранты заселяются в отели, бедные — получают койко-место. Некоторые квартиры в домах также стали переоборудовать под прием мигрантов.

С начала 2021 года на границу Беларуси с Латвией, Лит ой и Польшей начали стекаться люди. Кризи� резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась 10 ноября попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.
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