



Схема простая, пишет Mlyn.by. Девушка заходила в магазин, представлялась сотрудником «Центра гигиены и эпидемиологии» и проверяла санитарные нормы в торговом объекте. Находила якобы имеющиеся нарушения и предлагала «урегулировать вопрос». Но для этого продавец должен был заплатить лже-эпидемиологу деньги либо же выдать продуктами.





— Таким образом в период с мая по июль борисовчанка сумела обмануть продавцов четырех магазинов в Могилеве, и двух — в Борисовском районе, — уточняет Яна Коржавина. — Деньги просила немаленькие: в городских магазинах более 100 рублей, в сельских — до 90 рублей. Всего же мошенница «выручила» на сумму порядка 700 рублей.





По данным правоохранителей подозреваемая нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье 382 «Самовольное присвоение звания или власти должностного лица». Максимальное наказание до двух лет лишения свободы.







