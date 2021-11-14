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"Да, ночью людей вывели польские силовики. Мигрантов теперь на территории Беларуси нет", - сказал Бычковский, имея в виду данную группу.





На границе Белоруссии и Польши с пятницы на субботу оказалась группа граждан, которые, пишет РИА Новости, по их словам, являются уроженцами Сирии. Группа мигрантов численностью около 60 человек, в том числе дети, были вытеснены из Польши. В итоге они оказались между заградительными сооружениями, установленными между белорусской и польской территориями. С обеих сторон участок охраняют пограничники двух стран в зоне погранпереходов "Брузги" (Белоруссия) и "Кузница" (Польша).

Также белорусские пограничники проинформировали, что продолжают дежурство в штатном режиме. Ночью в палаточном городке были обеспечены обогрев и питание мигрантов. Инцидентов не зафиксировано. Руководители Госпогранкомитета Белоруссии и других силовых структур следят за обстановкой. Также в белорусском погранкомитете уточнили, что информацию о том, что в трех километрах от границы та же группа мигрантов вновь оказалась вытеснена в Белоруссию, не подтвердили. "Нет такой информации", - сказал представитель погранслужбы Беларуси.





В субботу он сообщал, что вблизи пункта пропуска "Брузги" большая группа беженцев - по предварительным данным, до 100 человек - находится фактически на территории Польши, у ее инженерных заграждений на границе с Беларусью.





Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.





В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.президента Ливии Муаммара Каддафи подал документы на участие в выборах президента