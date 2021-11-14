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Viber выяснил, сколько белорусов считают себя добрыми людьми

13 ноября весь мир отмечает День доброты. Специально к этому дню Viber спросил у своих пользователей, что означает для них доброта и как она проявляется. В опросе приняло участие более 1900 пользователей из Беларуси.

  

Подавляющее большинство (87,9%) опрошенных пользователей из Беларуси назвали себя добрыми или скорее добрыми людьми. Отрицательно на вопрос о том, считают ли себя добрыми, ответили всего 4,5% опрошенных, еще 7,6% затруднились ответить на этот вопрос, пишет marketing.by. Такой показатель почти не отличается от стран СНГ, где в собственной доброте признались 87,2% участников опроса.

А сколько белорусов считают окружающих добрыми? 
Половина респондентов (53,8%) считает, что в их окружении много или достаточно добрых людей. 35,4% выбрали ответ «не очень много», еще 4,3% признались, что добрые люди им почти не встречались. 6,5% — затруднились ответить. 

Как часто белорусы делают добрые дела и говорят приятные слова? 
По результатам опроса, 70% респондентов из Беларуси совершали добрый поступок на этой неделе. Еще 14,3% ответили, что успели сделать что-то хорошее в этом месяце. Точный ответ на вопрос, когда в последний раз вы совершали добрый поступок, не смогли дать 11,1% респондентов. 

Что касается вопроса «Часто ли вы говорите приятное людям, чтобы поднять им настроение?», 73,8% участников опроса из Беларуси выбрали вариант «Да, довольно часто». 26,2% ответили, что говорят что-то приятное окружающим довольно редко. Из них 8,6% признались, что хотели бы делать это чаще. Тем более, что 72% опрошенных считают, что такое качество, как доброта, можно в себе развить. В противовес им 12,7% респондентов ответили, что это врожденная черта, которую невозможно приобрести со временем. 15,3% — затруднились ответить. 

Умеют ли белорусы отказывать? 
По результатам опроса, 23,5% пользователей из Беларуси могут отказать в просьбе, если у них нет желания ее выполнять. Примерно такое же количество респондентов ответили, что не готовы отказать, если к ним обратились за помощью. Половина опрошенных (52,4%) ответили, что окончательное решение зависит от обстоятельств и человека, который обращается с просьбой. 

Стали ли люди добрее, чем раньше? 
Всего 9,2% опрошенных положительно ответили на этот вопрос, а вот 58,2% уверены, что раньше добрых людей было больше. По мнению еще 14,6% респондентов из Беларуси ничего значительно не изменилось со временем. 18,1% — затруднились ответить.
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