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Фотофакт: Работа провластного "правозащитника": слева — камера БТ, справа — два силовика

Провластный "правозащитник" под защитой силовиков среди мигрантов Как работают провластные белорусские "правозащитники": справа — два силовика, слева — камера БТ.


Сам же "правозащитник" Дмитрий Беляков — пророссийский активист, руководитель "Инфоспецназа", частый спикер на "Спутнике". Как рассказывало Еврорадио, 12 октября он зарегистрировал учреждение с названием "Центр "системная правозащита" и сейчас присутствует в лагере мигрантов как "правозащитник".

Фотография появилась в соцсетях мигрантов.
Источник: Вера Цветкова
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